7 секретов, которые помогут вашему кухонному столу всегда выглядеть идеально

Не используйте стол как подставку

Иногда, чтобы добраться до верхних полок, возникает соблазн встать на стол, но этого делать не стоит. Подошвы обуви могут оставлять царапины и грязные следы, а чрезмерная нагрузка способна вызвать трещины или даже поломку столешницы.

Если нужно что-то достать с высоты, лучше воспользоваться специальной лестницей или стулом. Помните, что кухонный стол предназначен совсем для другого.

Используйте разделочные доски

Не режьте продукты прямо на столешнице - это главная ошибка, которая может испортить ее вид. Ножи оставляют царапины, а сок от мяса, рыбы или овощей может въедаться в поверхность и создавать стойкие пятна.

Для сохранения чистоты и долговечности стола обязательно используйте разделочные доски. Они не только защитят столешницу, но и облегчат уборку после готовки.

Осторожно с моющими средствами

При чистке стола следует избегать порошковых средств или гелей с гранулами, которые могут повредить поверхность. Особенно это касается столешниц из пластика или дерева, которые могут потерять свой блеск из-за царапин.

Если стол расположен возле плиты, важно следить, чтобы агрессивные средства для удаления жира и нагара не попадали на него. Кислоты и щелочи в таких средствах могут оставлять белые разводы, которые трудно убрать.

Используйте подставки под горячую посуду

Чтобы избежать появления круглых следов от кастрюль и сковородок, всегда используйте специальные подставки. Высокая температура может оставлять следы даже на термостойких материалах, а деревянные или пластиковые поверхности вообще могут деформироваться.

Также стоит ставить подставки под электроприборы, которые нагреваются во время работы - тостеры, микроволновки или мультиварки. Это поможет сохранить целостность столешницы надолго.

Кухонный стол требует постоянного ухода (фото: Freepik.com)

Берегите мраморные поверхности

Если у вас столешница из мрамора, стоит помнить, что этот материал особенно чувствителен к кислотам. Уксус, лимонный сок или даже красное вино могут оставлять пятна, которые трудно вывести.

Если жидкость попала на поверхность, ее нужно немедленно вытереть насухо, а место пролития посыпать пищевой содой - она нейтрализует кислоту. Такой уход поможет избежать обесцвечивания и повреждения камня.

Не используйте углы стола в качестве рычага

Не стоит открывать бутылки, нажимая на край столешницы, или опираться на углы всем телом. Это может привести к появлению трещин, сколов или даже расслоению материала.

Если же у вас есть тяжелые предметы, например, каменные ступки или деревянные подставки для ножей, наклейте на их дно мягкую ткань - фетр или фланель. Это поможет избежать потертостей и царапин на столешнице.

Минимизируйте количество предметов на столе

Чем больше вещей стоит на столешнице, тем быстрее она загрязняется и тем сложнее поддерживать чистоту. Старайтесь хранить лишние предметы в шкафах, используйте навесные рейлинги и органайзеры.

Крупная техника, которую вы используете редко, например, миксеры или кухонные комбайны, тоже лучше убирать в шкафы. Это не только освободит пространство, но и сделает кухню более уютной и аккуратной.

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