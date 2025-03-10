7 простих ідей, які додадуть вашій кухні розкоші

Кухня - це не просто місце для приготування їжі, а й важлива зона інтер’єру, яка повинна виглядати стильно та гармонійно. Навіть якщо у вас немає великого бюджету на дорогий ремонт, деякі дизайнерські прийоми допоможуть створити ефект розкішного простору.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як ви зможете зробити свою кухню елегантною і візуально дорожчою.

Додайте стильну фурнітуру

Дешеві пластикові або прості металеві ручки на фасадах одразу привертають увагу та здешевлюють зовнішній вигляд кухні. Масивні або довгі ручки можуть бути не лише незручними, а й небезпечними - про них легко вдаритися головою чи пальцями.

Ідеальне рішення - це дверцята без ручок зі звісом фасаду або стильна фурнітура у витонченому дизайні. Вбудовані системи відкривання "натисни й відкрий" також додають сучасності. Якщо ж ви віддаєте перевагу ручкам, обирайте витончені, матові або з незвичайною текстурою.

Використайте брендову плитку для фартуха

Фартух - одна з перших деталей, на яку звертають увагу в кухонному інтер'єрі. Використання якісної брендованої плитки зробить простір вишуканішим, навіть якщо інші матеріали будуть середнього класу.

Оскільки для фартуха потрібно небагато плитки, тут можна дозволити собі витратити трохи більше та обрати продукцію відомого виробника. Найкраще виглядають однотонні або мармурові варіанти, а також плитка з дрібним, але елегантним рельєфом.

Уникайте надто строкатих або надмірно дешевих варіантів із яскравими малюнками.

Вишуканий фартух створю сильне загальне враження (фото: Freepik.com)

Зробіть однотонну підлогу

Підлогове покриття відіграє важливу роль у загальному вигляді кухні, тому потрібно уникати очевидної імітації дорогих матеріалів. Недорогий ламінат "під дерево" часто виглядає неприродно, що здешевлює інтер’єр.

Кращий вибір - однотонна велика плитка або якісний вологостійкий ламінат без яскраво вираженого малюнка. Світлі відтінки візуально розширюють простір, а темні додають контрасту й елегантності. Натуральний камінь чи його якісна імітація також будуть гарним рішенням.

Тонка стільниця - тренд, що працює

Раніше вважалося, що товста стільниця - це показник надійності та дорожнечі, але сучасні інтер’єрні тенденції доводять протилежне. Мінімальна товщина стільниці без виступів виглядає значно стильніше та легше.

Багато хто вважає, що виступ стільниці захищає від крапель і бризок, але насправді це не так - він лише займає зайве місце. Ідеальним вибором буде кварцовий камінь або якісний ламінований матеріал у спокійних відтінках.

Використовуйте вбудовану техніку

Попри високу вартість, повністю вбудована побутова техніка робить кухню візуально дорожчою та естетичнішою. Вона не порушує загальної композиції, не привертає зайвої уваги та не створює хаосу в просторі.

Дизайнери не рекомендують обирати техніку у світлих тонах, якщо у вас світлі фасади - через різницю відтінків може виникнути дисбаланс. Краще зупинитися на чорній або сталевій техніці, яка створить стильний контраст. Навіть бюджетні кухні з якісною вбудованою технікою виглядають розкішніше.

Вбудована техніка одразу підвищує "клас" кухні (фото: Freepik.com)

Вибирайте нейтральні кольори

Правильний вибір кольору значно впливає на загальне враження від кухні. Яскраві та кричущі відтінки часто роблять інтер’єр дешевшим, тоді як складні пастельні тони завжди виглядають дорожче. Найкращими варіантами будуть сірі, бежеві, молочні або глибокі темні відтінки, які додають елегантності.

Категорично не рекомендується використовувати фотодрук на фасадах або пейзажі на фартусі - такі деталі виглядають застарілими. Чим спокійніше та благородніше виглядає палітра, тим дорожчою здається кухня.

Зробіть бездоганний ремонт

Жодні дизайнерські рішення не врятують інтер'єр, якщо ремонт виконаний неякісно. Нерівно покладена плитка, криві стики, відкриті дроти або погано закріплені фасади одразу здешевлюють вигляд кухні.

Саме тому варто приділити увагу не лише вибору матеріалів, а й якості їхнього встановлення. Гладкі стіни, рівний підлоговий покрив, приховані комунікації та акуратно встановлена витяжка зроблять кухню по-справжньому преміальною.

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