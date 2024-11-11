Не виривайте ці бур'яни! Які "зайві" рослини корисно залишити восени на городі

Боротьба з бур’янами триває від весни до осені, однак не всі бур’яни є шкідниками для городу. Деякі види можуть збагачувати ґрунт поживними речовинами, або залучати комах-запилювачів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які бур’яни залишати на городі, щоб вони приносили користь.

Сидерати серед бур’янів

Більшість бур’янів має потужну кореневу систему, яка здатна покращувати структуру ґрунту. Наприклад, такі рослини, як кульбаба і кропива, відомі своїми глибокими коренями, що дістають поживні речовини з глибинних шарів ґрунту.

Їх можна зрізати до початку цвітіння і використовувати в компості, збагачуючи ґрунт органічними речовинами. Окрім того, ці бур’яни допомагають утримувати вологу в ґрунті, що особливо корисно в умовах посушливого клімату.

Але варто бути обережним із бур’янами на кшталт в’юнка і жовтець, які можуть негативно впливати на культурні рослини та швидко розмножуватися.

Медоноси для залучення запилювачів

Для покращення врожайності важливо залучати бджіл та інших комах-запилювачів. В цьому можуть допомогти бур’яни-медоноси, такі як кульбаба, суріпиця та ромашка аптечна. Вони приваблюють бджіл, що особливо корисно для таких овочевих культур, як огірки, помідори і кабачки.

Під час цвітіння ці рослини є важливими джерелами не лише для бджіл, а й для інших корисних комах, що сприяють здоров’ю саду. Важливо вчасно зрізати ці бур’яни, щоб запобігти їх надмірному поширенню та обсіменінню.

Крім того, якщо залишити їх на ділянці, вони можуть стати гарним притулком для дрібних тварин та корисних комах.

Кульбаба - чудовий медонос (фото: Pexels.com)

Роль бур'янів у збереженні вологості ґрунту

Деякі бур’яни, як, наприклад, розхідник звичайний або мокриця, утворюють густий покрив, що може зменшувати випаровування вологи з поверхні ґрунту. Вони можуть бути корисні для підтримання вологи у спекотні літні місяці, проте їх варто контролювати, щоб вони не заважали культурним рослинам рости.

Під покривом таких бур’янів створюються оптимальні умови для розвитку корисних мікроорганізмів, що допомагають ґрунту залишатися родючим. Такий ефект особливо важливий для ґрунтів, які схильні до пересихання в жарку пору року.

Профілактика поширення шкідливих бур’янів

Для запобігання неконтрольованому розмноженню бур’янів слід вчасно косити їх до фази цвітіння. Це зупинить їх поширення насінням.

Деякі види бур’янів можуть потрапляти на грядки разом із необробленим гноєм, тому важливо використовувати лише добре перепрілий компост, щоб уникнути засмічення городу.

Крім того, необхідно стежити за тим, щоб бур’яни не затінювали молоді культурні рослини, оскільки це може призвести до їх загибелі від дефіциту світла.

Кропива покращує структуру ґрунту (фото: Pixabay.com)

Вплив бур'янів на здоров’я ґрунту

Бур’яни можуть виконувати роль природного компосту. Наприклад, кропива є джерелом азоту, який потрібен для росту багатьох овочевих культур.

Залишаючи частину зрізаних бур’янів на грядці, ви створюєте природне добриво, яке поступово розкладається і повертає поживні речовини в ґрунт.

Важливо враховувати, що деякі бур’яни можуть мати навіть лікувальні властивості для ґрунту, знижуючи кислотність і покращуючи структуру. Це особливо корисно для земель, що потребують регулярного відновлення поживних речовин.