Омолодіть свій город: що таке вапнування ґрунту та чим воно корисне

Вапнування ґрунту - це важливий агротехнічний захід, що допомагає нейтралізувати кислотність і покращує умови для зростання рослин. Цей процес вимагає правильного підходу, і тому важливо знати, які добрива використовувати, коли та як їх вносити.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як та коли треба виконувати вапнування ґрунту восени.

Значення вапнування для ґрунту

Вапнування ґрунту дозволяє нейтралізувати кислотність, що позитивно впливає на розвиток кореневої системи. Це покращує засвоєння рослинами таких елементів, як фосфор, азот і молібден, необхідних для їхнього зростання.

Вапно також зменшує токсичний вплив алюмінію та надлишкового марганцю на рослини. У такому середовищі активно розвиваються корисні мікроорганізми, що стимулює здорову ґрунтову мікрофлору. Завдяки цьому підвищується врожайність культур і покращується якість плодів.

Коли проводити вапнування ґрунту

Вапнування рекомендується проводити восени після збору врожаю або навесні, за три тижні до посіву чи висадки рослин. Весняне вапнування краще здійснювати за допомогою карбонатних добрив, які швидко розчиняються у ґрунті.

У деяких випадках вапно можна вносити взимку, розсипаючи його поверх снігу. Однак, перед процедурою слід провести аналіз ґрунту, щоб визначити рівень кислотності. Вапнування слід проводити тільки в разі потреби, особливо на сильно кислих ґрунтах.

Вапно (фото: Freepik.com)

Види ґрунтів, що потребують вапнування

Деякі типи ґрунтів більше схильні до підвищеної кислотності й потребують регулярного вапнування. До них відносяться глинисті, суглинкові, піщані, супіщані та торф’яно-болотисті ґрунти.

Вапнування також варто проводити, якщо є певні зовнішні ознаки, наприклад, наявність бурих калюж після дощу. На надмірно кислих ґрунтах часто ростуть специфічні дикорослі рослини, як-от щавель, хвощ і мох. Виявлення цих рослин на ділянці є сигналом для проведення вапнування.

Різновиди вапняних добрив

Для вапнування можна використовувати різні види вапняних добрив, кожен із яких має свої особливості.

Гашене вапно швидко нейтралізує кислотність, але його варто застосовувати обережно, щоб не нашкодити рослинам.

Доломітове борошно діє повільніше, але додає ґрунту магній, що сприяє зростанню культур.

Деревна зола підходить для піщаних і торф'яних ґрунтів, але вимагає помірного внесення.

Мел і мелений вапняк використовують для нейтралізації кислотності в залежності від типу ґрунту.

Деревна зола (фото: Freepik.com)

Технологія вапнування ґрунту

Перед початком вапнування слід провести аналіз ґрунту, щоб визначити рівень кислотності та потрібну кількість вапна. На основі отриманих даних вибирають добриво: гашене вапно, доломітове борошно чи інші засоби.

Треба рівномірно розподілити вапно по поверхні ґрунту, перекопати та полити, якщо цього потребує погода. Процедуру можна провести вручну або за допомогою спеціальних машин. Через певний час проводять повторний аналіз ґрунту, щоб переконатися в досягненні бажаного рівня pH.

Які рослини потребують вапнування ґрунту

На вапнованих ґрунтах добре ростуть такі культури, як пшениця, ячмінь, овес, виноград і смородина. Вапно можна використовувати для корекції кислотності та покращення властивостей ґрунту, але його варто вносити помірно, уникаючи перенасичення кальцієм.

Деяким рослинам, як-от чорниці та брусниці, більше підходить кислий ґрунт. Дотримання рекомендацій щодо норм і частоти внесення вапна допомагає досягти оптимальних умов для рослин.