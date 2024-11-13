7 растений, которые важно подготовить к зиме, чтобы спасти от морозов

С наступлением холодов важно заранее подготовить определенные растения к зимовке. Хотя далеко не все растения нуждаются в такой защите, для некоторых это необходимо.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Gardening Know How рассказывает о растениях, которым правильная подготовка осенью поможет остаться здоровыми и окрепнуть до весны.

Молодые деревья

Молодые деревья, особенно плодовые, очень уязвимы к холодной погоде. Подготовку следует успеть сделать к первым заморозкам, а тем более к сильным морозам.

Основное правило - не проводить обрезку, ведь новые ростки могут повредиться при низких температурах. Следует обмотать стволы для защиты от грызунов и температурных колебаний, или соорудить конструкцию из кольев, обтянув ее тканью или сеткой.

Розы

Розы следует готовить к зиме еще до первых морозов. Их нужно поливать, но перестать вносить удобрения за шесть недель до ожидаемых заморозков. Удалите поврежденные ветки и подготовьте розы для укрытия.

Также можно прикрыть корни мульчей, чтобы обезопасить от замерзания, и установить специальные каркасы для поддержания стеблей в случае снежных заносов.

Морозостойкие овощи

Некоторые овощи, такие как брюссельская капуста, выдерживают холод, но нуждаются в дополнительной защите. Их можно прикрыть листьями или соломой, а также использовать покрытия для рядов для защиты от мороза.

Корнеплоды лучше оставить в почве, ведь от холода они становятся вкуснее. Такая защита позволяет продолжить сбор урожая, сохраняя овощи свежими и питательными.

Пряные травы

Многие травы могут выдержать несколько заморозков. Но, к примеру, базилик не переживет холодов, поэтому его нужно собрать до первых морозов или занести в помещение.

Другие травы, такие как розмарин, орегано и петрушка, можно прикрыть на ночь покрывалом или специальным укрытием. Сухие листья и солома также подойдут как изоляционный материал для сохранения корней теплым.

Ягоды

Ягодные кусты, такие как клубника, малина и ежевика, нуждаются в защите от морозов для улучшения урожайности в следующем году. Клубнику нужно прикрыть мульчей, малину и ежевику обрезать, а молодые кусты обернуть материалом или пластиковым укрытием.

Для защиты почек черники можно использовать специальные покрытия от мороза. Они также помогают поддержать стабильную влажность в корневой зоне.

Многолетники с поверхностными корнями

Некоторые многолетники, даже морозостойкие, могут повредиться из-за температурных колебаний, которые заставляют почву расширяться и сжиматься.

Слой мульчи вокруг таких растений поможет избежать повреждения корней. Среди таких растений - гейхера, кореопсис, маргаритки и другие. Для лучшего результата мульчу можно дополнительно прикрыть соломой или ветками.

Летние луковичные растения

Растения, которые цветут летом, например георгины, гладиолусы и бегонии, нужно выкопать перед зимой. После первых заморозков луковицы осторожно выкапывают, просушивают и хранят в сухом прохладном месте.

Это поможет им сохраниться до весны и дать новые побеги после высадки. При хранении луковиц важно проверять наличие признаков гнили и удалять пораженные экземпляры.