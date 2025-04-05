Зіпсуєте обличчя за 5 хвилин! 7 речей, які не можна робити після введення ботоксу

Що не можна робити

Розтирати або масажувати область шкіри

Косметолог Мелані Абейта розповіла, що потрібно уникати розтирання або масажу обробленої ділянки принаймні протягом 24 годин після ін’єкції ботоксу.

Ботоксу потрібен час, щоб осісти в м’язі, і зайвий тиск може спричинити його міграцію, що потенційно може призвести до нерівномірних результатів або вплинути на м’язи, наприклад, спричинити опущену повіку.

Одна з причин полягає в тому, що розтирання або масаж обробленої ділянки підвищить температуру та кровотік у тканині, розширить кровоносні судини та збільшить швидкість перфузії крові в тканинах. Це збільшить шанси, що дрібні судини, проколені ін'єкціями, знову відкриються та можуть спричинити синці та набряки.

Догляд за обличчям того ж дня

Подібним чином догляд за обличчям, масаж та тиск на шкіру може заважати розміщенню ботоксу у тканинах.

Уникайте догляду за обличчям, хімічного пілінгу та мікродермабразії принаймні протягом семи днів після ін’єкцій, щоб забезпечити оптимальні результати.

Тренуватися протягом кількох днів

Після ботоксу вам слід зачекати від 24 до 48 годин, перш ніж знову повернутися до тренування. Все тому, що фізичні вправи підвищують температуру, кров'яний тиск і потовиділення.

Усе це збільшує швидкість перфузії крові, таким чином підвищуючи ймовірність того, що дрібні судини, проколені ін'єкціями, знову відкриються та можуть спричинити синці та набряки.

Носіння тісного головного убору

Такі предмети, як шоломи або тісні капелюхи можуть чинити тиск на оброблені ділянки. Тому їх слід уникати принаймні протягом 24 годин.

Вживати алкоголю протягом кількох днів

Алкоголь є судинорозширювальним засобом, тобто він викликає розширення кровоносних судин. Варто почекати 24-48 годин, перш ніж вживати алкоголь.

Судинорозширювальний ефект алкоголю може призвести до посилення кровотоку та почервоніння обличчя. Це почервоніння обличчя збільшує ймовірність набряку та міграції продукту в сусідні м’язи, що зрештою призведе до неідеального естетичного результату.

Алкоголь також викликає запалення, що може уповільнити загоєння та відновлення шкіри.

Політ літаком

Найкраще проводити ін'єкції задовго перед відпусткою та польотом літаком. Зміна тиску в кабіні та збільшення рухів можуть спричинити набряк. Якщо можливо, зачекайте 24 години після ботоксу.

Прийом препаратів для розрідження крові

Засоби для розрідження крові можуть збільшити синці після ін’єкції. Якщо ви приймаєте такі ліки, то потрібно повідомити про це свого косметолога.

Також краще уникати прийому аспірину чи ібупрофену принаймні за 24 години до та після процедури.