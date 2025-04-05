Испортите лицо за 5 минут! 7 вещей, которые нельзя делать после введения ботокса

Что нельзя делать

Растирать или массировать область кожи

Косметолог Мелани Абейта рассказала, что нужно избегать растирания или массажа обработанной области по крайней мере в течение 24 часов после инъекции ботокса.

Ботоксу нужно время, чтобы осесть в мышце, и излишнее давление может вызвать его миграцию, что потенциально может привести к неравномерным результатам или повлиять на мышцы, например, вызвать опущенное веко.

Одна из причин заключается в том, что растирание или массаж обработанной области повысит температуру и кровоток в ткани, расширит кровеносные сосуды и увеличит скорость перфузии крови в тканях. Это увеличит шансы, что мелкие сосуды, проколотые инъекциями, снова откроются и могут вызвать синяки и отеки.

Уход за лицом в тот же день

Подобным образом уход за лицом, массаж и давление на кожу может мешать размещению ботокса в тканях.

Избегайте ухода за лицом, химического пилинга и микродермабразии по крайней мере в течение семи дней после инъекций, чтобы обеспечить оптимальные результаты.

Тренироваться в течение нескольких дней

После ботокса вам следует подождать от 24 до 48 часов, прежде чем снова вернуться к тренировкам. Все потому, что физические упражнения повышают температуру, кровяное давление и потоотделение.

Все это увеличивает скорость перфузии крови, таким образом повышая вероятность того, что мелкие сосуды, проколотые инъекциями, снова откроются и могут вызвать синяки и отеки.

Ношение тесного головного убора

Такие предметы, как шлемы или тесные шляпы могут оказывать давление на обработанные участки. Поэтому их следует избегать по крайней мере в течение 24 часов.

Употреблять алкоголь в течение нескольких дней

Алкоголь является сосудорасширяющим средством, то есть он вызывает расширение кровеносных сосудов. Стоит подождать 24-48 часов, прежде чем употреблять алкоголь.

Сосудорасширяющий эффект алкоголя может привести к усилению кровотока и покраснению лица. Это покраснение лица увеличивает вероятность отека и миграции продукта в соседние мышцы, что в конечном итоге приведет к неидеальному эстетическому результату.

Алкоголь также вызывает воспаление, что может замедлить заживление и восстановление кожи.

Полет самолетом

Лучше всего проводить инъекции задолго перед отпуском и полетом самолетом. Изменение давления в кабине и увеличение движений могут вызвать отек. Если возможно, подождите 24 часа после ботокса.

Прием препаратов для разжижения крови

Средства для разжижения крови могут увеличить синяки после инъекции. Если вы принимаете такие лекарства, то нужно сообщить об этом своему косметологу.

Также лучше избегать приема аспирина или ибупрофена по крайней мере за 24 часа до и после процедуры.