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7 речей, які давно застаріли: викиньте цей одяг з гардероба

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Вівторок 18 квітня 2023 19:43
7 речей, які давно застаріли: викиньте цей одяг з гардероба Який одяг не варто носити у 2023 році (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі речі довго трималися в списках базових, але у 2023 році вже застаріли. Серед них - популярні жакети, які є у гардеробі майже кожної дівчини.

Про це повідомила стиліст Альона Крутова в Instagram.

Експерт радить не купувати деякі речі, а якщо в вашому гардеробі вже є такі, то віддайте їх на благодійність або утилізуйте.

"Насправді, дуже багато застарілих фасонів речей продається в mass-market. Будь уважні. Звертайте увагу та не витрачайте марно кошти", - йдеться у повідомленні.

Які речі застаріли

Жакети з застібкою "гачок"

7 речей, які давно застаріли: викиньте цей одяг з гардеробаЯкі речі застаріли (instagram.com/alyona_krutova)

Жакети з рукавами "гармошка"

7 речей, які давно застаріли: викиньте цей одяг з гардероба

Які жакети застаріли (instagram.com/alyona_krutova)

Тонкі довгі та вкорочені кардигани

7 речей, які давно застаріли: викиньте цей одяг з гардеробаДовгі кардигани застаріли (instagram.com/alyona_krutova)

Футболки-кімано

7 речей, які давно застаріли: викиньте цей одяг з гардеробаЯкі речі застаріли (instagram.com/alyona_krutova)

Футболки з короткими рукавами

7 речей, які давно застаріли: викиньте цей одяг з гардеробаЯкі футболки більше не в моді (instagram.com/alyona_krutova)

Paperbag штани

7 речей, які давно застаріли: викиньте цей одяг з гардеробаЯкі штани не варто купувати (instagram.com/alyona_krutova)

Paperbag jeans

7 речей, які давно застаріли: викиньте цей одяг з гардеробаЯкі речі застаріли (instagram.com/alyona_krutova)

Що носити у 2023 році

Додамо, що у 2023 році особливо популярними будуть жакети вільного крою. Жіночий піджак оверсайз сірого кольору або бежевий блейзер - чудовий вибір для будь-якого випадку.

Короткі сукні також повернулися в моду. Головними відтінками будуть фіолетовий та салатово-лимонний.

До того ж дизайнери продовжують експериментувати з вирізами на сукнях, роблячи їх у вигляді різних геометричних фігур і в найнесподіваніших місцях. Зокрема, вирізи набули великих розмірів, що робить вбрання пікантним, але при цьому зовсім не вульгарним.

Раніше ми повідомляли про 7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023.

Також ми писали, як носити шкіряні речі навесні 2023.

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