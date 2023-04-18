7 речей, які давно застаріли: викиньте цей одяг з гардероба
Деякі речі довго трималися в списках базових, але у 2023 році вже застаріли. Серед них - популярні жакети, які є у гардеробі майже кожної дівчини.
Про це повідомила стиліст Альона Крутова в Instagram.
Експерт радить не купувати деякі речі, а якщо в вашому гардеробі вже є такі, то віддайте їх на благодійність або утилізуйте.
"Насправді, дуже багато застарілих фасонів речей продається в mass-market. Будь уважні. Звертайте увагу та не витрачайте марно кошти", - йдеться у повідомленні.
Які речі застаріли
Жакети з застібкою "гачок"
Які речі застаріли (instagram.com/alyona_krutova)
Жакети з рукавами "гармошка"
Які жакети застаріли (instagram.com/alyona_krutova)
Тонкі довгі та вкорочені кардигани
Довгі кардигани застаріли (instagram.com/alyona_krutova)
Футболки-кімано
Які речі застаріли (instagram.com/alyona_krutova)
Футболки з короткими рукавами
Які футболки більше не в моді (instagram.com/alyona_krutova)
Paperbag штани
Які штани не варто купувати (instagram.com/alyona_krutova)
Paperbag jeans
Які речі застаріли (instagram.com/alyona_krutova)
Що носити у 2023 році
Додамо, що у 2023 році особливо популярними будуть жакети вільного крою. Жіночий піджак оверсайз сірого кольору або бежевий блейзер - чудовий вибір для будь-якого випадку.
Короткі сукні також повернулися в моду. Головними відтінками будуть фіолетовий та салатово-лимонний.
До того ж дизайнери продовжують експериментувати з вирізами на сукнях, роблячи їх у вигляді різних геометричних фігур і в найнесподіваніших місцях. Зокрема, вирізи набули великих розмірів, що робить вбрання пікантним, але при цьому зовсім не вульгарним.
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