Эти 7 продуктов запрещено разогревать повторно: можно отравиться

Что категорически нельзя повторно разогревать

На первом месте списка оказалась картошка. Повторное разогревание блюд из этого овоща не всегда безопасно для здоровья. Специалисты рекомендуют обязательно после остывания приготовленной картошки ставить ее в холодильник.

В картофеле при комнатной температуре активно размножаются бактерии, которые вызывают пищевое отравление. Также не рекомендуется разогревать курицу.

По словам специалистов Австралийского информационного совета по безопасности продуктов, технически куриное мясо разогревать можно, однако делать это можно при температуре не ниже 175 градусов. Только в таком случае все опасные бактерии, которые очень быстро появляются на поверхности курятины, будут уничтожены. Также любое блюдо из курицы не должно храниться более 3 дней.

К тому же не рекомендуется употреблять приготовленные яйца, которые в течение нескольких часов находились при комнатной температуре. Дело в том, что в таких блюдах очень быстро размножаются бактерии сальмонеллы.

Эксперты также не рекомендуют разогревать рис. Этот продукт опасен из-за наличия бактерий Bacillus cereus. Однако эти микроорганизмы можно нейтрализовать в процессе сильного нагревания, но они образуют токсичные споры, которые являются устойчивыми к высоким температурам. Оставлять рис при комнатной температуре категорически не рекомендуется.

Кроме того, опасно повторно разогревать блюда с грибами. Также под запрет попала еда с зелеными листовыми салатами. В таком случае речь идет о сельдерее, свекле и шпинате. Повторный разогрев этих овощей опасен тем, что в процессе выделяются канцерогенные вещества. Поэтому листовые блюда нужно употреблять исключительно свежими.