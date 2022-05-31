Ці 7 продуктів заборонено розігрівати повторно: можна отруїтися
Деякі продукти категорично заборонено повторно розігрівати. Це може призвести до активного розмноження бактерій.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Що категорично не можна повторно розігрівати
На першому місці списку виявилася картопля. Повторне розігрівання страв з цього овоча не завжди безпечно для здоров’я. Фахівці рекомендують обов’язково після остигання приготовленої картоплі ставити її в холодильник.
У картоплі за кімнатної температури активно розмножуються бактерії, які викликають харчове отруєння. Також не рекомендується розігрівати курку.
За словами фахівців Австралійської інформаційної ради з безпеки продуктів, технічно куряче м’ясо розігрівати можна, проте робити це можна за температури не нижче 175 градусів. Тільки в такому разі всі небезпечні бактерії, які дуже швидко з’являються на поверхні курятини, будуть знищені. Також будь-яка страва з курки не повинна зберігатися понад 3 днів.
До того ж не рекомендується вживати приготовані яйця, які протягом кількох годин перебували при кімнатній температурі. Річ у тому, що в таких стравах дуже швидко розмножуються бактерії сальмонели.
Експерти також не рекомендують розігрівати рис. Цей продукт небезпечний через наявність бактерій Bacillus cereus. Однак, ці мікроорганізми можна нейтралізувати у процесі сильного нагрівання, але вони утворюють токсичні суперечки, які є стійкими до високих температур. Залишати рис за кімнатної температури категорично не рекомендується.
Окрім того, небезпечно повторно розігрівати страви із грибами. Також під заборону потрапила їжа із зеленими листовими салатами. В такому випадку йдеться про селеру, буряк і шпинат. Повторний розігрів цих овочів небезпечний тим, що у процесі виділяються канцерогенні речовини. Тому листові страви потрібно вживати виключно свіжими.
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