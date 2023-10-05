7 правил від медиків, які зміцнять здоров'я восени і захистять від хвороб

Збалансоване харчування

Треба обмежити вживання жирної та смаженої їжі, насичених жирів, солі та доданого цукру. Віддавайте перевагу білковій їжі, корисним жирам, які містяться в горіхах, авокадо, оливковій олії. Щоденно вживайте 400-500 г овочів та фруктів. Обмежте споживання солодкого. Пийте достатню кількість води.

Регулярна фізична активність

Брак фізичної активності на 20-30% підвищує ризик смертності від неінфекційних захворювань. ВООЗ рекомендує людям, віком 18-64 роки, щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності або ж 75 хвилин - високої інтенсивності.

Підтримка здорової ваги

Зайва вага збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також 12 видів раку, захворювань печінки й органів дихання. Вона також може впливати на психічне здоров’я та погіршити перебіг Covid-19.

Нормалізуйте сон

Подбайте про те, щоб ваш сон тривав щонайменше 7 годин на добу. Регулярне недосипання збільшує ризик розвитку цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, інсульту, гіпертонії, ожиріння, психічних розладів тощо.

Покиньте паління

Дим, який вдихається під час куріння, містить понад 7 000 хімічних сполук, серед них щонайменше 250 токсичні.

Відмовтесь від спиртного

Алкоголь негативно впливає на роботу центральної нервової системи, спричиняє виснаження хімічних речовин у мозку, що зменшують тривожність природним шляхом. Саме тому курці часто відчувають більший стрес, тривогу або навіть депресію.

Вакцинуйтесь

В Україні обов’язкову вакцинацію потрібно робити проти 10 інфекційних захворювань: туберкульозу, гепатиту В, кору, епідемічного паротиту ("свинки"), краснухи, кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції.

Вакцини для профілактики інфекцій, включених до Календаря профілактичних щеплень - безоплатні.

Також медики радять вакцинуватись проти інфекційних захворювань, які є не обов'язковими. Цю процедуру можна зробити у приватних клініках.