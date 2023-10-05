7 правил от медиков, которые укрепят здоровье осенью и защитят от болезней

Сбалансированное питание

Следует ограничить употребление жирной и жареной пищи, насыщенных жиров, соли и добавленного сахара. Отдавайте предпочтение белковой пище, полезным жирам, содержащимся в орехах, авокадо, оливковом масле. Ежедневно употребляйте 400-500 г овощей и фруктов. Ограничьте употребление сладкого. Пейте достаточное количество воды.

Регулярная физическая активность

Нехватка физической активности на 20-30% повышает риск смертности от неинфекционных заболеваний. ВОЗ рекомендует людям, в возрасте 18-64 года, не менее 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности или 75 минут - высокой интенсивности.

Поддержка здорового веса

Лишний вес увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а также 12 видов рака, заболеваний печени и органов дыхания. Он также может повлиять на психическое здоровье и ухудшить течение Covid-19.

Нормализуйте сон

Позаботьтесь о том, чтобы ваш сон длился не менее 7 часов в сутки. Регулярное недосыпание увеличивает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипертонии, ожирения, психических расстройств и т. д.

Бросьте курить

Вдыхаемый во время курения дым содержит более 7 000 химических соединений, среди них по меньшей мере 250 токсичны.

Откажитесь от спиртного

Алкоголь отрицательно влияет на работу центральной нервной системы, вызывает истощение химических веществ в мозге, что уменьшает тревожность естественным путем. Именно поэтому курильщики часто испытывают больший стресс, тревогу или даже депрессию.

Сделайте прививки

В Украине обязательную вакцинацию нужно делать против 10 инфекционных заболеваний: туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита ("свинки"), краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции.

Вакцины для профилактики инфекций, включенных в Календарь профилактических прививок - бесплатны.

Также медики советуют вакцинироваться против инфекционных заболеваний, которые не являются обязательными. Эту процедуру можно проделать в частных клиниках.