Лікар пояснив, що категорично не можна приймати при грипі та ГРВІ

В Україні розпочався епідеміологічний сезон грипу. Попри те, що щорічно на нього хворіють тисячі українців, досі багато хто робить великі помилки під час лікування. Наслідками цього можуть бути важкі ускладнення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію інфекціоніста Євгена Дубровського у Facebook .

Що категорично не можна робити при грипі та ГРВІ

"На вулиці тепла та суха осінь, а навкруги щось занадто багато хворих на ГРВІ. Тож хочу нагадати деякі моменти, щоб не допускати звичних помилок. ГРВІ в більшості випадків викликаються вірусами. Отже, не спішіть приймати антибіотики. Це не допоможе", - пояснює лікар.

Також Дубровський закликав хворих не панікувати при перших симптомах недуги. Нежить, кашель - це захисні реакції, спрямовані на знищення збудника.

"Ліками треба допомагати організму, а не блокувати захист. Не варто приймати всілякі імуностимулятори, імуномодулятори. Пам’ятайте, що при ковіді це може призвести до погіршення стану", - застерігає інфекціоніст.

Лікар також наголосив, що повторні зараження коронавірусом переносяться в переважній більшості легко та без ускладнень.

"При ентеровірусній інфекції дуже важливою є дієта. Жирна, солодка їжа, та, особливо, молочні продукти, можуть різко погіршити стан пацієнта", - пояснив Дубровський.

Як полегшити стан хворого

Інфекціоніст наголосив, що температура є захисною реакцією організму, тому збивати потрібно тільки злоякісну, занадто високу лихоманку.

"Дуже висока температура добре збивається комбінацією жарознижуючого та спазмолітика. При високій лихоманці, яка тримається довше 5-ти днів варто звернутись до лікаря та пройти дообстеження - огляд, аналізи крові, послухати легені тощо", - додав лікар.

Також він зазначив, що хорошою альтернативою рентгену є УЗД легень. Це безпечно та дуже ефективно.