7 правил від медиків, які зміцнять здоров'я восени і захистять від хвороб

Восени різко збільшується кількість гострих респіраторних захворювань. При цьому медики наголошують, що не існує пігулок, які здатні "підняти" імунітет. Підвищити опірність організму до хвороб можна лише комплексно, змінивши щоденні звички та спосіб життя.

Про це пише РБК-України (проект Styler) з посиланням на публікацію МОЗ у Facebook .

Збалансоване харчування

Треба обмежити вживання жирної та смаженої їжі, насичених жирів, солі та доданого цукру. Віддавайте перевагу білковій їжі, корисним жирам, які містяться в горіхах, авокадо, оливковій олії. Щоденно вживайте 400-500 г овочів та фруктів. Обмежте споживання солодкого. Пийте достатню кількість води.

Регулярна фізична активність

Брак фізичної активності на 20-30% підвищує ризик смертності від неінфекційних захворювань. ВООЗ рекомендує людям, віком 18-64 роки, щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності або ж 75 хвилин - високої інтенсивності.

Підтримка здорової ваги

Зайва вага збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також 12 видів раку, захворювань печінки й органів дихання. Вона також може впливати на психічне здоров’я та погіршити перебіг Covid-19.

Нормалізуйте сон

Подбайте про те, щоб ваш сон тривав щонайменше 7 годин на добу. Регулярне недосипання збільшує ризик розвитку цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, інсульту, гіпертонії, ожиріння, психічних розладів тощо.

Покиньте паління

Дим, який вдихається під час куріння, містить понад 7 000 хімічних сполук, серед них щонайменше 250 токсичні.

Відмовтесь від спиртного

Алкоголь негативно впливає на роботу центральної нервової системи, спричиняє виснаження хімічних речовин у мозку, що зменшують тривожність природним шляхом. Саме тому курці часто відчувають більший стрес, тривогу або навіть депресію.

Вакцинуйтесь

В Україні обов’язкову вакцинацію потрібно робити проти 10 інфекційних захворювань: туберкульозу, гепатиту В, кору, епідемічного паротиту ("свинки"), краснухи, кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції.

Вакцини для профілактики інфекцій, включених до Календаря профілактичних щеплень - безоплатні.

Також медики радять вакцинуватись проти інфекційних захворювань, які є не обов'язковими. Цю процедуру можна зробити у приватних клініках.