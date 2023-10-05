7 правил от медиков, которые укрепят здоровье осенью и защитят от болезней
Осенью резко увеличивается количество острых респираторных заболеваний. При этом медики подчеркивают, что не существует таблеток, способных "поднять" иммунитет. Повысить сопротивляемость организма болезням можно только комплексно, изменив ежедневные привычки и образ жизни.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минздрава в Facebook.
Сбалансированное питание
Следует ограничить употребление жирной и жареной пищи, насыщенных жиров, соли и добавленного сахара. Отдавайте предпочтение белковой пище, полезным жирам, содержащимся в орехах, авокадо, оливковом масле. Ежедневно употребляйте 400-500 г овощей и фруктов. Ограничьте употребление сладкого. Пейте достаточное количество воды.
Регулярная физическая активность
Нехватка физической активности на 20-30% повышает риск смертности от неинфекционных заболеваний. ВОЗ рекомендует людям, в возрасте 18-64 года, не менее 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности или 75 минут - высокой интенсивности.
Поддержка здорового веса
Лишний вес увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а также 12 видов рака, заболеваний печени и органов дыхания. Он также может повлиять на психическое здоровье и ухудшить течение Covid-19.
Нормализуйте сон
Позаботьтесь о том, чтобы ваш сон длился не менее 7 часов в сутки. Регулярное недосыпание увеличивает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипертонии, ожирения, психических расстройств и т. д.
Бросьте курить
Вдыхаемый во время курения дым содержит более 7 000 химических соединений, среди них по меньшей мере 250 токсичны.
Откажитесь от спиртного
Алкоголь отрицательно влияет на работу центральной нервной системы, вызывает истощение химических веществ в мозге, что уменьшает тревожность естественным путем. Именно поэтому курильщики часто испытывают больший стресс, тревогу или даже депрессию.
Сделайте прививки
В Украине обязательную вакцинацию нужно делать против 10 инфекционных заболеваний: туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита ("свинки"), краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции.
Вакцины для профилактики инфекций, включенных в Календарь профилактических прививок - бесплатны.
Также медики советуют вакцинироваться против инфекционных заболеваний, которые не являются обязательными. Эту процедуру можно проделать в частных клиниках.
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