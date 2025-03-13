7 потужних функцій iPhone 17 Air, про які потрібно знати вже зараз

Ультратонкий корпус

iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном Apple, слідуючи тренду, заданому новим iPad Pro на M4.

Точні розміри пристрою поки невідомі, але, згідно з останнім звітом аналітика Мін-Чі Куо, його найтонша частина становитиме лише 5,5 мм (ймовірно, за винятком блоку камер).

Це значне зменшення порівняно з поточними моделями iPhone:

iPhone 16 Pro - 8,25 мм

iPhone 16 і 16 Plus - 7,8 мм

Найтонший iPhone в історії - iPhone 6 - мав товщину 6,9 мм.

Найтонша частина iPhone 17 Air складе всього 5,5 мм (фото: 9to5Mac)

Новий 6,6-дюймовий дисплей

Крім ультратонкого корпусу, iPhone 17 Air отримає новий екран, який стане проміжним варіантом між поточними розмірами iPhone Pro.

iPhone 17 Pro - 6,3 дюйма

iPhone 17 Pro Max - 6,9 дюйма

iPhone 17 Air - 6,6 дюйма

Завдяки такому розміру екран 17 Air може стати ідеальним вибором: він буде досить великим для фанатів Pro Max, але при цьому відчуватиметься компактним для тих, хто звик до Pro-версії.

Always On і підвищена частота оновлення екрана

З 2022 року головними відмінностями дисплеїв базових iPhone і моделей Pro стали:

Режим Always On (постійно ввімкнений дисплей)

Частота оновлення 120 Гц (ProMotion).

З чуток, вперше Always On і підвищена частота оновлення з'являться в базових iPhone 17 і 17 Air.

Деякі джерела стверджують, що Apple розробляє дисплей із частотою 90 Гц. Поки немає точної інформації, чи отримає iPhone 17 Air 90 Гц або повноцінні 120 Гц. Можливо, Apple вирішить залишити 120 Гц тільки для моделей Pro, а для базових версій обмежиться 90 Гц.

Always On і підвищена частота оновлення екрана (фото: 9to5Mac)

Чип A19

Як і в лінійці iPhone 16, Apple оснастить моделі iPhone 17 двома різними процесорами:

iPhone 17 і 17 Air отримають A19

iPhone 17 Pro і 17 Pro Max - A19 Pro

Яка різниця між ними? У повсякденних завданнях, найімовірніше, невелика, оскільки A19 залишиться потужним чипом для ШІ, ігор та інших ресурсоємних процесів. Однак у порівнянні з A19 Pro процесор iPhone 17 Air буде трохи менш продуктивним.

Чип A19 (фото: 9to5Mac)

Одинарна 48-МП камера з дизайном "смужка"

Як видно з витоків, iPhone 17 Air помітно відрізнятиметься за камерами від інших моделей.

iPhone 17 Pro і Pro Max знову отримають потрійні камери

Звичайний iPhone 17 - подвійну

iPhone 17 Air - тільки одну: основну 48-МП камеру Fusion.

Поки немає багато інформації про її характеристики, але, найімовірніше, це буде аналог основної камери з iPhone 16.

Цікаво, що новий дизайн із "камерною панеллю" (camera bar) може приховувати додаткові поліпшення, про які Apple поки що не розповідає.

Одинарна 48-МП камера (фото: 9to5Mac)

Фронтальна камера 24 МП

Наразі селфі-камера iPhone має лише 12 МП і помітно поступається основним модулям.

Але в iPhone 17 Air (і у всій лінійці iPhone 17) Apple збільшить роздільну здатність фронтальної камери до 24 МП. Хоча за якістю вона все ще не наздожене основну, різниця між ними стане значно меншою.

Apple збільшить роздільну здатність фронтальної камери до 24 МП (фото: 9to5Mac)

Фірмовий модем Apple C1

iPhone 17 Air отримає новий модем Apple C1, який не буде доступний в жодній іншій моделі iPhone 17.

Цей чіп для зв'язку розроблявся Apple багато років і вперше з'явився в iPhone 16e. Тепер він з'явиться і в 17 Air.

Модем Apple C1 (фото: 9to5Mac)

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