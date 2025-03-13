7 мощных функций iPhone 17 Air, о которых нужно знать уже сейчас

Ультратонкий корпус

iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном Apple, следуя тренду, заданному новым iPad Pro на M4.

Точные размеры устройства пока неизвестны, но, согласно последнему отчету аналитика Мин-Чи Куо, его самая тонкая часть составит всего 5,5 мм (вероятно, за исключением блока камер).

Это значительное уменьшение по сравнению с текущими моделями iPhone:

iPhone 16 Pro - 8,25 мм

iPhone 16 и 16 Plus - 7,8 мм

Самый тонкий iPhone в истории - iPhone 6 - имел толщину 6,9 мм.

Cамая тонкая часть iPhone 17 Air составит всего 5,5 мм (фото: 9to5Mac)

Новый 6,6-дюймовый дисплей

Помимо ультратонкого корпуса, iPhone 17 Air получит новый экран, который станет промежуточным вариантом между текущими размерами iPhone Pro.

iPhone 17 Pro - 6,3 дюйма

iPhone 17 Pro Max - 6,9 дюйма

iPhone 17 Air - 6,6 дюйма

Благодаря такому размеру экран 17 Air может стать идеальным выбором: он будет достаточно большим для фанатов Pro Max, но при этом ощущаться компактным для тех, кто привык к Pro-версии.

Always On и повышенная частота обновления экрана

С 2022 года главными отличиями дисплеев базовых iPhone и моделей Pro стали:

Режим Always On (постоянно включенный дисплей)

Частота обновления 120 Гц (ProMotion).

По слухам, впервые Always On и повышенная частота обновления появятся в базовых iPhone 17 и 17 Air.

Некоторые источники утверждают, что Apple разрабатывает дисплей с частотой 90 Гц. Пока нет точной информации, получит ли iPhone 17 Air 90 Гц или полноценные 120 Гц. Возможно, Apple решит оставить 120 Гц только для моделей Pro, а для базовых версий ограничится 90 Гц.

Always On и повышенная частота обновления экрана (фото: 9to5Mac)

Чип A19

Как и в линейке iPhone 16, Apple оснастит модели iPhone 17 двумя разными процессорами:

iPhone 17 и 17 Air получат A19

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max - A19 Pro

Какая разница между ними? В повседневных задачах, скорее всего, небольшая, так как A19 останется мощным чипом для ИИ, игр и других ресурсоемких процессов. Однако в сравнении с A19 Pro процессор iPhone 17 Air будет немного менее производительным.

Чип A19 (фото: 9to5Mac)

Одинарная 48-МП камера с дизайном "полоска"

Как видно из утечек, iPhone 17 Air будет заметно отличаться по камерам от остальных моделей.

iPhone 17 Pro и Pro Max снова получат тройные камеры

Обычный iPhone 17 - двойную

iPhone 17 Air - только одну: основную 48-МП камеру Fusion.

Пока нет много информации о ее характеристиках, но, скорее всего, это будет аналог основной камеры из iPhone 16.

Интересно, что новый дизайн с "камерной панелью" (camera bar) может скрывать дополнительные улучшения, о которых Apple пока не рассказывает.

Одинарная 48-МП камера (фото: 9to5Mac)

Фронтальная камера 24 МП

Сейчас селфи-камера iPhone имеет только 12 МП и заметно уступает основным модулям.

Но в iPhone 17 Air (и во всей линейке iPhone 17) Apple увеличит разрешение фронтальной камеры до 24 МП. Хотя по качеству она все еще не догонит основную, разница между ними станет значительно меньше.

Apple увеличит разрешение фронтальной камеры до 24 МП (фото: 9to5Mac)

Фирменный модем Apple C1

iPhone 17 Air получит новый модем Apple C1, который не будет доступен ни в одной другой модели iPhone 17.

Этот чип для связи разрабатывался Apple много лет и впервые появился в iPhone 16e. Теперь он появится и в 17 Air.

Модем Apple C1 (фото: 9to5Mac)

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