7 порід собак, яких ви навряд чи зможете навчити виконувати команди

Басенджі

Ці собаки "мовчазної породи" з африканським корінням відомі своєю унікальною особливістю - вони не гавкають. Замість цього вони видають характерний йодль-подібний звук. Їхній інтелект не підлягає сумніву, проте їхня впертість роблять дресування справжнім викликом.

Басенджі мають яскраво виражений мисливський інстинкт та “свободолюбивий” характер. Вони схильні до допитливості та дослідження оточення, що відволікає їх від виконання команд. Басенджі не є "догоджаючими" собаками, тобто їхня мотивація до “співпраці” з господарем не настільки сильна, як у службових порід. Вони можуть швидко знудитися від повторюваних вправ і потребують креативного, різноманітного підходу до дресування.

Бульдог

Ці кремезні красені завойовують серця своєю добродушністю та спокійним темпераментом. Проте, під їхньою добродушністю ховається впертість та лінь.

Бульдоги відомі своєю "вибірковою слухняністю". Вони можуть чудово знати команди, але виконувати їх лише тоді, коли самі цього хочуть. Ці пси не відрізняються високим рівнем енергії, тому тривалі та інтенсивні тренування не для них.

Чау-чау

Поважні чау-чау з їхньою "левовою гривою" та характерним синьо-чорним язиком вражають своїм виглядом. Проте, їхня схильність до домінування можуть зробити дресування справжнім випробуванням. Вони віддані, але при цьому не схильні догоджати господарю і потребують дуже ранньої соціалізації та послідовного, твердого (але не жорсткого) дресування. Чау-чау зазвичай вперті та не бажають виконувати команди, які не вважають корисними для себе.

Хорт

Елегантні та швидкі хорти відомі своїм мисливським азартом. Їхня граційна зовнішність та спокійний характер вдома можуть ввести в оману щодо їхньої здатності до дресування.

Як відомо, хорти (або борзі собаки) були виведені для полювання на зайців, використовуючи зір та швидкість. Їхній мисливський інстинкт надзвичайно сильний, і коли пес помічає щось, що викликає його зацікавленість (особливо рухомий об'єкт), дресування миттю відходить на другий план. А ще хорти чутливі, тому будь-який навіть мінімально жорсткий метод дресування - не для них.

Бладхаунд

Собаки-нюхачі з неперевершеним чуттям. Їхній спокійний та лагідний характер у побуті контрастує з їхньою наполегливістю та впертістю, коли справа доходить до запаху. По суті, бладхаунд живе своїм носом. Коли він "взяв слід", його практично неможливо відволікти. Неймовірний нюх псів цієї породи - це і благословення, і прокляття у дресуванні, адже вони можуть бути дуже впертими та ігнорувати команди, особливо на вулиці, де запахів - хоч відбавляй!

Пекінес

Маленькі та горді пекінеси з їхньою "імператорською" історією “самі собі на умі”. Їхній невеличкий розмір не повинен вводити в оману щодо їхньої впертості. Пекінеси виводилися як компаньйони для імператорської родини Китаю, і їхня незалежність та самостійність були цінними рисами. Сьогодні ці риси проявляються у небажанні вчитися виконувати команди, бо це - нижче їхньої гідності.

Бігль

Веселі та допитливі біглі з їхнім дзвінким голосом та невтомним носом - чудові компаньйони для активних сімей. Проте, їхній мисливський інстинкт та схильність до слідування запахам роблять дресування цієї породи завданням не для слабкодухих. У цьому аспекті вони дещо схожі до бладхаундів. Коли бігль відчуває цікавий запах, він просто-напросто буде ігнорувати команди господаря, віддаючи перевагу дослідженню джерела аромату.

Якщо ж ви все-таки вирішили спробувати дресувати бігля, то маєте пам’ятати: ці собаки мають багато енергії та потребують значних фізичних навантажень. Недостатня фізична активність може призвести до проблем з поведінкою та погіршення здатності до навчання.