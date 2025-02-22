7 пород собак, которых вы вряд ли сможете научить выполнять команды

Басенджи

Эти собаки "молчаливой породы" с африканскими корнями известны своей уникальной особенностью - они не лают. Вместо этого они издают характерный йодль-подобный звук. Их интеллект не подлежит сомнению, однако их упрямство делают дрессировку настоящим вызовом.

Басенджи имеют ярко выраженный охотничий инстинкт и "свободолюбивый" характер. Они склонны к любознательности и исследованию окружения, что отвлекает их от выполнения команд. Басенджи не являются "угодливыми" собаками, то есть их мотивация к "сотрудничеству" с хозяином не столь сильна, как у служебных пород. Они могут быстро наскучить от повторяющихся упражнений и требуют креативного, разнообразного подхода к дрессировке.

Бульдог

Эти коренастые красавцы завоевывают сердца своим добродушием и спокойным темпераментом. Однако под их добродушием скрывается упрямство и лень.

Бульдоги известны своим "выборочным послушанием". Они могут прекрасно знать команды, но выполнять их только тогда, когда сами этого хотят. Эти псы не отличаются высоким уровнем энергии, поэтому длительные и интенсивные тренировки не для них.

Чау-чау

Почтенные чау-чау с их "львиной гривой" и характерным сине-черным языком поражают своим видом. Однако их склонность к доминированию могут сделать дрессировку настоящим испытанием. Они преданные, но при этом не склонны угождать хозяину и требуют очень ранней социализации и последовательной, твердой (но не жесткой) дрессировки. Чау-чау обычно упрямы и не желают выполнять команды, которые не считают полезными для себя.

Борзая

Элегантные и быстрые борзые известны своим охотничьим азартом. Их грациозная внешность и спокойный характер дома могут ввести в заблуждение относительно их способности к дрессировке.

Как известно, борзые (или борзые собаки) были выведены для охоты на зайцев, используя зрение и скорость. Их охотничий инстинкт чрезвычайно силен, и когда пес замечает что-то, что вызывает его интерес (особенно движущийся объект), дрессировка тут же отходит на второй план. А еще борзые чувствительны, поэтому любой даже минимально жесткий метод дрессировки - не для них.

Бладхаунд

Собаки-нюхачи с непревзойденным чутьем. Их спокойный и ласковый характер в быту контрастирует с их настойчивостью и упрямством, когда дело доходит до запаха. По сути, бладхаунд живет своим носом. Когда он "взял след", его практически невозможно отвлечь. Невероятное обоняние псов этой породы - это и благословение, и проклятие в дрессировке, ведь они могут быть очень упрямыми и игнорировать команды, особенно на улице, где запахов - хоть отбавляй!

Пекинес

Маленькие и гордые пекинесы с их "императорской" историей "сами себе на уме". Небольшой размер не должен вводить в заблуждение относительно их упрямства. Пекинесы выводились как компаньоны для императорской семьи Китая, и их независимость и самостоятельность были ценными чертами. Сегодня эти черты проявляются в нежелании учиться выполнять команды, потому что это - ниже их достоинства.

Бигль

Веселые и любознательные бигли с их звонким голосом и неутомимым носом - отличные компаньоны для активных семей. Однако их охотничий инстинкт и склонность к следованию запахам делают дрессировку этой породы задачей не для слабонервных. В этом аспекте они несколько похожи на бладхаундов. Когда бигль чувствует интересный запах, он просто-напросто будет игнорировать команды хозяина, отдавая предпочтение исследованию источника аромата.

Если же вы все-таки решили попробовать дрессировать бигля, то должны помнить: эти собаки имеют много энергии и требуют значительных физических нагрузок. Недостаточная физическая активность может привести к проблемам с поведением и ухудшению способности к обучению.