7 порад, які полегшать фарбування оселі та зменшать безлад

Виберіть правильний тип фарби для роботи

Правильний вибір матеріалу для фарбування допоможе уникнути зайвих зусиль та витрат часу. Існує два типи фарб: олійні (відомі своїм блиском) та водоемульсійні. Сьогодні загалом нема потреби використовувати олійну фарбу для фарбування приміщення.

Сучасні варіанти на водній основі, які швидше сохнуть і мають менше запаху, пропонують більше блиску і легко витираються, а також є більш безпечними для довкілля.

Розпушіть валик

Перш ніж ви занурите валик (новий чи старий) у фарбу, вам слід розпушити його. Радять просто обмотати валик малярним скотчем, кілька разів добре стиснути валик, а потім зняти стрічку.

Липка частина скотчу витягне всі ворсинки, які інакше могли б потрапити на пофарбовану поверхню.

Вистеліть піддон для фарби

Іноді найбрудніша частина фарбування - це прибирання. Спробуйте вистелити піддон для фарби поліетиленовим пакетом. Якщо ви використовуєте невеликий тримач для фарби, покладіть пакет на місце і обмотайте його по краях малярським скотчем.

Потім ви можете загорнути зайві частини пакета під стрічку, і все це залишиться надійно закріпленим. Закінчивши роботу, вилийте залишки фарби назад у банку, а потім просто розгорніть пакет і викиньте його.

Захистіть місця, де ви не малюєте

Коли ви фарбуєте кімнату, належна підготовка може допомогти запобігти розливам і патьокам, які вимагатимуть ретельного прибирання після завершення роботи.

Використовуйте брезент і ганчірки, щоб накрити підлогу та меблі, а також приберіть всі декоративні предмети та картини в інше місце, щоб не пошкодити їх. Якщо можливо, пересуньте меблі та об'ємні декоративні предмети в центр кімнати, щоб звільнити більше місця для фарбування стін.

Використовуйте малярну стрічку

Наклеювання малярської стрічки вздовж країв стіни допоможе забезпечити чіткі лінії під час фарбування. Зніміть стрічку, коли фарба висохне - перевіривши це на дотик, або зачекавши приблизно годину після фарбування.

Обклеювання невеликих ділянок, таких як пластини вимикачів і кришки розеток, може бути нудним і трудомістким процесом. Замість цього просто зніміть їх і зафарбуйте поверхню меншим пензликом.

Спочатку пофарбуйте стелю

Спочатку слід фарбувати стелю, щоб не забруднити щойно пофарбовані стіни.

Зафарбовуйте поверхню невеликими ділянками, що накладаються одна на одну. Але не намагайтеся фарбувати прямо над головою - так дуже важко побачити, що ви робите.

Очищайте пензлі та валики між використанням

Щоб уникнути жорсткості пензлів або псування валика, яким ви користувалися лише один раз, ретельно промивайте пензлі в теплій воді до повного змивання фарби.

Для швидшого висихання пензля можна повісити або покласти його на чистий сухий рушник. З валиків вичавіть якомога більше фарби і загорніть їх у прозору плівку. Це запобіжить затвердінню валика до того, як ви повернетесь до нанесення другого шару.