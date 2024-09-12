7 порад, які полегшать фарбування оселі та зменшать безлад

Фарбування оселі може принести не лише гарні зміни в інтер'єрі, а й безлад, зіпсувавши настрій. Проте є певні методи, які допоможуть полегшити процес фарбування.
Про те, які прості дії полегшать фарбування оселі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Правильний вибір матеріалу для фарбування допоможе уникнути зайвих зусиль та витрат часу. Існує два типи фарб: олійні (відомі своїм блиском) та водоемульсійні. Сьогодні загалом нема потреби використовувати олійну фарбу для фарбування приміщення.
Сучасні варіанти на водній основі, які швидше сохнуть і мають менше запаху, пропонують більше блиску і легко витираються, а також є більш безпечними для довкілля.
Перш ніж ви занурите валик (новий чи старий) у фарбу, вам слід розпушити його. Радять просто обмотати валик малярним скотчем, кілька разів добре стиснути валик, а потім зняти стрічку.
Липка частина скотчу витягне всі ворсинки, які інакше могли б потрапити на пофарбовану поверхню.
Іноді найбрудніша частина фарбування - це прибирання. Спробуйте вистелити піддон для фарби поліетиленовим пакетом. Якщо ви використовуєте невеликий тримач для фарби, покладіть пакет на місце і обмотайте його по краях малярським скотчем.
Потім ви можете загорнути зайві частини пакета під стрічку, і все це залишиться надійно закріпленим. Закінчивши роботу, вилийте залишки фарби назад у банку, а потім просто розгорніть пакет і викиньте його.
Коли ви фарбуєте кімнату, належна підготовка може допомогти запобігти розливам і патьокам, які вимагатимуть ретельного прибирання після завершення роботи.
Використовуйте брезент і ганчірки, щоб накрити підлогу та меблі, а також приберіть всі декоративні предмети та картини в інше місце, щоб не пошкодити їх. Якщо можливо, пересуньте меблі та об'ємні декоративні предмети в центр кімнати, щоб звільнити більше місця для фарбування стін.
Наклеювання малярської стрічки вздовж країв стіни допоможе забезпечити чіткі лінії під час фарбування. Зніміть стрічку, коли фарба висохне - перевіривши це на дотик, або зачекавши приблизно годину після фарбування.
Обклеювання невеликих ділянок, таких як пластини вимикачів і кришки розеток, може бути нудним і трудомістким процесом. Замість цього просто зніміть їх і зафарбуйте поверхню меншим пензликом.
Спочатку слід фарбувати стелю, щоб не забруднити щойно пофарбовані стіни.
Зафарбовуйте поверхню невеликими ділянками, що накладаються одна на одну. Але не намагайтеся фарбувати прямо над головою - так дуже важко побачити, що ви робите.
Щоб уникнути жорсткості пензлів або псування валика, яким ви користувалися лише один раз, ретельно промивайте пензлі в теплій воді до повного змивання фарби.
Для швидшого висихання пензля можна повісити або покласти його на чистий сухий рушник. З валиків вичавіть якомога більше фарби і загорніть їх у прозору плівку. Це запобіжить затвердінню валика до того, як ви повернетесь до нанесення другого шару.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: The Kitchn, Real Simple.