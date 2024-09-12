7 советов, которые облегчат окрашивание дома и уменьшат беспорядок

Покраска дома может принести не только хорошие изменения в интерьере, но и беспорядок, испортив настроение. Однако есть некоторые методы, которые помогут облегчить процесс окрашивания.
О том, какие простые действия облегчат покраску дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Правильный выбор окрашивающего материала поможет избежать лишних усилий и затрат времени. Существует два типа красок: масляные (известные своим блеском) и водоэмульсионные. Сегодня в основном нет необходимости использовать масляную краску для покраски помещения.
Современные варианты на водной основе, которые быстрее сохнут и имеют меньше запаха, предлагают больше блеска и легко вытираются, а также более безопасны для окружающей среды.
Прежде чем вы погрузите валик (новый или старый) в краску, вам следует распушить его. Советуют просто обмотать валик малярным скотчем, несколько раз хорошо сжать валик, а затем снять ленту.
Липкая часть скотча вытащит все ворсинки, которые иначе могли бы попасть на окрашенную поверхность.
Иногда самая грязная часть покраски - это уборка. Попытайтесь выстелить поддон для краски полиэтиленовым пакетом. Если вы используете небольшой держатель для краски, положите пакет на место и обмотайте его по краям малярным скотчем.
Затем вы можете завернуть лишние части пакета под ленту и все это останется надежно закрепленным. Закончив работу, вылейте остатки краски обратно в банку, а затем просто разверните пакет и выбросьте его.
Когда вы окрашиваете комнату, надлежащая подготовка может помочь предотвратить разливы и потеки, которые потребуют тщательной уборки после завершения работы.
Используйте брезент и тряпки, чтобы накрыть пол и мебель, а также убрать все декоративные предметы и картины в другое место, чтобы не повредить их. Если возможно, передвиньте мебель и объемные декоративные предметы в центр комнаты, чтобы освободить больше места для покраски стен.
Наклеивание малярной ленты вдоль краев стены поможет обеспечить четкие линии при окрашивании. Снимите ленту, когда краска высохнет - проверив это на ощупь, или подождав примерно час после окрашивания.
Оклейка небольших участков, таких как пластины выключателей и крышки розеток, может быть скучным и трудоемким процессом. Вместо этого просто снимите их и закрасьте поверхность меньшей кисточкой.
Сначала следует окрашивать потолок, чтобы не запачкать только что окрашенные стены.
Закрашивайте поверхность небольшими накладывающимися друг на друга участками. Но не пытайтесь красить прямо над головой - так очень трудно увидеть, что вы делаете.
Чтобы избежать жесткости кистей или порчи валика, которым вы пользовались только один раз, тщательно промывайте кисти в теплой воде до полного смывания краски.
Для более быстрого высыхания кисти можно повесить или положить ее на чистое сухое полотенце. С валиков выжмите как можно больше краски и заверните их в прозрачную пленку. Это предотвратит затвердевание валика до того, как вы вернетесь к нанесению второго слоя.
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При написании материала использовались следующие источники: The Kitchn, Real Simple.