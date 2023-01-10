7 помилок у догляді за обличчям, які допускає кожна жінка

Щоденне застосування скрабу або механічний пілінг

Використання засобів, які містить грубі часточки, типу подрібненої морської солі, кави для обличчя є не найкращим рішенням. Такі скраби більше підійдуть в комплексному догляді за шкірою з целюлітом на нижніх ділянках тіла, але аж ніяк не для шкіри обличчя.

Такі косметичні засоби руйнують верхні шари епідермісу, травмують і роблять шкіру більш уразливою та чутливою. Особливо, якщо є прищики це ще може бути шляхом приєднання інфекції.

Не змивають міцелярну воду

Або навпаки користуватись нею після вмивання, щоб дочистити шкіру. Міцелярна вода - це поверхневе активна речовина, що складається з маленьких часток - міцел. Вони мають дві форми - жиророзчинну та водорозчинну. Потрапляючи на шкіру, вони притягують до себе весь бруд і жир, утримуючи його в собі.

При тому, що міцели добре збирають весь бруд з обличчя, вони так і залишаються на шкірі разом з ним. І якщо не змивати обличчя звичайною водою, ці часточки міцел можуть викликати подразнення, запалення та висип.

Відсутнє, погане або недостатнє очищення шкіри

Не рідко трапляється, що дівчата лягають спати, не змиваючи косметику з обличчя. Або роблять це частково - залишають намальовані очі тощо. У результаті це погіршує стан шкіри.

Витирають обличчя загальним рушником

Не варто використовувати для обличчя рушники, якими ви витираєте решту тіла. На них зберігаються мікроорганізми, які можуть викликати патогенну флору шкіри обличчя та руйнувати мікробіом.

Не використовують сонцезахисні креми

Ультрафіолет сонячних променів призводить до швидкого передчасного старіння шкіри навіть взимку та у похмуру погоду. Тому обов'язково потрібно захищати обличчя від шкідливого впливу, особливо у пори року, коли сонце максимально активне.

Неправильно підібраний догляд або неякісна косметика

Догляд підібраний не за потребами шкіри, неякісні косметичні засоби, спирт, або лаурил сульфат натрію, парафін у засобах для догляду вкрай негативно відбиваються на стані шкіри.

Косметичні засоби варто підібрати разом зі спеціалістом або хоча б після консультації з лікарем.

Відсутнє правильне зволоження

Через недостатнє зволоження шкіри виникає зневоднення клітин. Навіть у жінок із жирною та проблемною шкірою виникають відчуття стягненості, сухість, лущення.