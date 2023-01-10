7 ошибок в уходе за лицом, которые допускает каждая женщина

Ежедневное применение скраба или механический пилинг

Использование средств, содержащих грубые части типа измельченной морской соли, кофе для лица является не лучшим решением. Такие скрабы больше подойдут в комплексном уходе за кожей с целлюлитом на нижних участках тела, но никак не для кожи лица.

Такие косметические средства разрушают верхние слои эпидермиса, травмируют и делают кожу более уязвимой и чувствительной. Особенно, если есть прыщики, это еще может быть путем присоединения инфекции.

Не смывают мицеллярную воду

Или наоборот пользоваться ею после умывания, чтобы очистить кожу. Мицеллярная вода - это поверхностное активное вещество, состоящее из маленьких частиц - мицелл. Они имеют две формы - жирорастворимую и водорастворимую. Попадая на кожу, они притягивают к себе всю грязь и жир, удерживая его в себе.

При том что мицеллы хорошо собирают всю грязь с лица, они так и остаются на коже вместе с ней. И если не смывать лицо обычной водой, эти частицы мицелл могут вызвать раздражение, воспаление и сыпь.

Отсутствует, плохое или недостаточное очищение кожи

Нередко случается, что девушки ложатся спать, не смывая косметику с лица. Или делают это отчасти - оставляют нарисованные глаза и т.д. В результате это плохо влияет на состояние кожи.

Вытирают лицо общим полотенцем

Не стоит использовать для лица полотенца, которыми вы вытираете остальное тело. На них хранятся микроорганизмы, которые могут вызывать патогенную флору кожи и разрушать микробиом.

Не используют солнцезащитные кремы

Ультрафиолет солнечных лучей приводит к быстрому преждевременному старению кожи даже зимой и в пасмурную погоду. Поэтому обязательно нужно защищать лицо от вредного воздействия, особенно во время года, когда солнце максимально активно.

Неправильно подобранный уход или некачественная косметика

Уход подобран не по потребностям кожи, некачественные косметические средства, спирт или лаурил сульфат натрия, парафин в средствах по уходу крайне негативно отражаются на состоянии кожи.

Косметические средства следует подобрать вместе со специалистом или хотя бы после консультации с врачом.

Отсутствует правильное увлажнение

Из-за недостаточного увлажнения кожи возникает обезвоживание клеток. Даже у женщин с жирной и проблемной кожей возникают ощущение стянутости, сухости, шелушения.