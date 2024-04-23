7 питань, які ви повинні поставити виховательці в садочку перед тим, як віддавати туди дитину

Список запитань

У дитячому садочку з вихователями і ровесниками дитина проводитиме більше часу, ніж удома з батьками. Тому важливо, щоб йому було комфортно, цікаво, щоб він розвивався і був в цілковитій безпеці.

Вихователь - найближча людина для дитини серед усіх працівників садка. Тому батьки повинні поставити такі запитання:

Що входить в розпорядок дня малюків?

Як часто провітрюють приміщення, поки немає дітей?

Чи є заходи покарання?

Як часто змінюється постільна білизна?

Що дитина повинна робити самостійно (наприклад, взуватися або мити руки)

У яких випадках діти не виходять гуляти на вулицю?

Чи переодягнуть дитину, якщо вона забруднилася, облилася або не встигла добігти до туалету?

В якому віці віддати дитину до садочка

Батьки самі обирають оптимальний для них час, щоб віддати дитину до садка.

Хтось може почати плавну адаптацію по кілька годин на день в чотири роки, а хтось до півтора вже залишається на весь день.

Варто пам'ятати, що плавна адаптація по кілька годин на день буде менш стресовою для дитини та батьків.

До того ж перш ніж вести малюка до дитячого садка, намагайтесь створити позитивний образ садка у його свідомості. Розповідайте про те, як у садку цікаво, як весело грати з дітьми, дізнаватися щось нове, які там є іграшки.

Почніть освоювати територію садка ще до того, як малюк його відвідуватиме.

Давайте малюкові в садок його улюблені м’які іграшки, які символізують домашній затишок і тепло. Іграшки допоможуть дитині впоратися з почуттям самотності.

Віддаючи дитину в садок, ви повинні знати індивідуальні особливості вашої дитини: її психотип, стан здоров’я, певні особливості нервової системи. Ці знання допоможуть налагодити взаємний контакт з вихователями та педагогами освітнього закладу, попередити небажану поведінку.