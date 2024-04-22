6 меж, які дорослі діти повинні встановити з батьками

Встановлювати межі з батьками в дорослому віці не завжди легко. Але це може бути необхідно для власного благополуччя та здоров’я стосунків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Позначити межі - це спосіб поважати себе та свої потреби.

Психолог Еллісон Харт розповіла, що межі описують вашу поведінку, те, що ви будете робити або яким ви будете, коли хтось їх переступить.

Дорослі діти часто хвилюються, що якщо вони встановлять обмеження, вони можуть поставити під загрозу свої стосунки з батьками. Однак, це не так.

Жодних коментарів щодо тіла

На жаль є випадки, коли батьки коментують форму або розмір тіла своєї дитини протягом усього життя і в дорослому віці. Ці зауваження, як правило, частіше з’являються під час свят.

Коментарі щодо того, що ви погладшали не є нормальними, адже вага людини може змінитись через стрес або інші чинники.

Розмови про мої гроші

Коли ви фінансово незалежні, почути думку своїх батьків про те, як ви поводитеся з грошима, може бути неприємно.

Ставши дорослим, ви не повинні відчувати себе зобов’язаним прислухатися до порад батьків або виправдовуватися перед ними за свої витрачати.

Тиск щодо вибору професії

Деякі батьки тиснуть на своїх дітей, щоб вони пішли певним професійним шляхом - таким, який вони вважають більш стабільним або прибутковим.

Зазвичай непрохана порада надходить від стурбованих батьків, які бажають кращого для дитини. Це може спричинити неймовірний тиск і тривогу на дитину, з яким буває важко впоратися.

Жодних небажаних порад

Клінічний психолог Раян Хоуз розповів, що часто серед своїх клієнтів він бачить загальну модель батьків, які пропонують своїм дітям непрохані поради щодо низки тем: їхня робота, стосунки та управління грошима.

Це може виходити з доброго наміру, або з їхньої тривоги та недовіри до здібностей дорослої дитини.

Однак, коли людина отримує пораду, про яку не просила, то це може дратувати або навіть завдавати болю.

Доросла людина може відчувати себе так, ніби її критикують, поводяться як з дитиною або вважають некомпетентною.

Ніяких пліток про членів родини

Батьки іноді погано говорять або розкривають особисту інформацію про родича, навіть якщо цього вони не мають розголошувати.

Це звичайне явище, особливо якщо брат чи сестра не виправдали очікувань батьків.

Тому варто відверто поговорити з батьками, що вам це не подобається і не потрібно обговорювати інших членів вашої родини.

Не будете робити все так, як завжди

Коли дитина стає дорослою і починає робити власний вибір, то вислів "але ми завжди так робили" більше не застосовується.

У кожної дорослої людини своє життя, тому потрібно на це зважати.

Психолог розповіла, що потрібно відкрито поговорити з батьками та визначити, що обставини змінилися.