7 вопросов, которые вы должны задать воспитательнице в садике перед тем, как отдавать туда ребенка

Посещение детского сада - важный этап для ребенка и родителей, это первая степень к образованию и адаптации в обществе. Перед тем, как отдавать ребенка в садик, необходимо задать несколько вопросов воспитателю.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как помочь ребенку адаптироваться к саду и какие вопросы задать воспитателю.
При написании материала использовались следующие источники: веб-сайт Vseosvita и 4mamas.
В детском саду с воспитателями и ровесниками ребенок будет проводить больше времени, чем дома с родителями. Поэтому важно, чтобы ему было комфортно, интересно, чтобы он развивался и был в полной безопасности.
Воспитатель - самый близкий человек для ребенка среди всех работников сада. Поэтому родители должны задать следующие вопросы:
Родители сами выбирают оптимальное для них время, чтобы отдать ребенка в садик.
Кто-то может начать плавную адаптацию по несколько часов в день в четыре года, а кто до полутора уже остается на весь день.
Следует помнить, что плавная адаптация по несколько часов в день будет менее стрессовой для ребенка и родителей.
К тому же прежде чем вести малыша в детский сад, старайтесь создать положительный образ сада в его сознании. Рассказывайте о том, как в садике интересно, как весело играть с детьми, узнавать что-нибудь новое, какие там есть игрушки.
Начните осваивать территорию садика еще до того, как малыш будет его посещать.
Давайте малышу в садик его любимые мягкие игрушки, символизирующие домашний уют и тепло. Игрушки помогут ребенку справиться с чувством одиночества.
Отдавая ребенка в садик, вы должны знать индивидуальные особенности вашего ребенка: его психотип, состояние здоровья, определенные особенности нервной системы. Эти знания помогут наладить взаимный контакт с воспитателями и педагогами образовательного учреждения, предупредить нежелательное поведение.
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