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7 вопросов, которые вы должны задать воспитательнице в садике перед тем, как отдавать туда ребенка

Какие вопросы должны задать родители воспитателям (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Посещение детского сада - важный этап для ребенка и родителей, это первая степень к образованию и адаптации в обществе. Перед тем, как отдавать ребенка в садик, необходимо задать несколько вопросов воспитателю.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как помочь ребенку адаптироваться к саду и какие вопросы задать воспитателю.

При написании материала использовались следующие источники: веб-сайт Vseosvita и 4mamas.

Список вопросов

В детском саду с воспитателями и ровесниками ребенок будет проводить больше времени, чем дома с родителями. Поэтому важно, чтобы ему было комфортно, интересно, чтобы он развивался и был в полной безопасности.

Воспитатель - самый близкий человек для ребенка среди всех работников сада. Поэтому родители должны задать следующие вопросы:

  • Что входит в распорядок дня малышей?
  • Как часто проветривают помещение, пока нет детей?
  • Есть ли меры наказания?
  • Как часто меняют постельное белье?
  • Что ребенок должен делать самостоятельно (например, обуваться или мыть руки)
  • В каких случаях дети не выходят гулять на улицу?
  • Переоденут ли ребенка, если он запачкался, облился или не успел добежать до туалета?

В каком возрасте отдать ребенка в садик

Родители сами выбирают оптимальное для них время, чтобы отдать ребенка в садик. 

Кто-то может начать плавную адаптацию по несколько часов в день в четыре года, а кто до полутора уже остается на весь день.

Следует помнить, что плавная адаптация по несколько часов в день будет менее стрессовой для ребенка и родителей.

К тому же прежде чем вести малыша в детский сад, старайтесь создать положительный образ сада в его сознании. Рассказывайте о том, как в садике интересно, как весело играть с детьми, узнавать что-нибудь новое, какие там есть игрушки.

Начните осваивать территорию садика еще до того, как малыш будет его посещать.

Давайте малышу в садик его любимые мягкие игрушки, символизирующие домашний уют и тепло. Игрушки помогут ребенку справиться с чувством одиночества.

Отдавая ребенка в садик, вы должны знать индивидуальные особенности вашего ребенка: его психотип, состояние здоровья, определенные особенности нервной системы. Эти знания помогут наладить взаимный контакт с воспитателями и педагогами образовательного учреждения, предупредить нежелательное поведение.

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