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Як позбутись упереджень, які заважають повноцінно жити

Субота 13 квітня 2024 12:54
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Як позбутись упереджень, які заважають повноцінно жити Як позбутись упереджень (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Кожен із нас має персональні життєві упередження, які нам багато у чому сковують руки і не дозволять досягати бажаного. Їх слід позбутися, якщо хочете жити повноцінно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ольги Голентовської в Instagram.

Що треба знати про упередження

Мислення здатне неймовірно спотворювати реальність, але люди рідко вміють це помічати, а одразу приймають свої припущення за чисту правду, а далі - тривожаться, дратуються й засмучуються.

"Мислення може суттєво змінювати сприйняту нами інформацію у процесі обробки. "Гачок" у тому, що ми не вловлюємо цю зміну одразу. Як наслідок з'являються помилки сприймання і ваші висновки про дійсність можуть бути далекими від правди. Проте, ви настільки вірите своїм думкам, що не помічаєте пастки", - каже Голентовська.

Як позбутись упереджень, які заважають повноцінно житиЯк позбутись упереджень, які заважають повноцінно жити

Як працюють упередження (скриншот)

Десять найпоширеніших типів упередженого мислення

  • персоналізація - все сприймаєте на свою адресу - "це все в мені проблема", "щось зі мною не так"

  • високі стандарти - прискіплива увага до себе або інших, зосереджуєтесь на недоліках

  • "яснобачення" - забігаєте наперед і "знаєте", як все складеться

  • чорно-біле мислення - все сприймаєте дуже категорично, не розглядаєте середнього значення - "найкраще, або ніяк"

  • катастрофізація - має впевненість, що обов'язково має статися щось погане

  • зобов'язаність - впевненість, що все має відбуватись за певними зразками та нормами - "я маю це зробити, я мушу, ніяк інакше"

  • "читання думок інших" - впевненість, що ви знаєте про враження та думки інших, не маючи при цьому жодних доказів

  • надмірне узагальнення - маєте переконання, що певні обставини відбуваються частіше, ніж це є насправді

  • клеїте ярлики - давати оцінку на основі стереотипів, упередженого ставлення

  • емоційне мислення - використовуєте емоції у якості аргументів

"Перед тим, як вірити своїм думкам і висновкам, переконайтеся, що маєте докази для того, щоб так міркувати, від цього залежить ваш зв'язок із реальністю", - говорить психолог.

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