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6 признаков того, что вы зависимы от соцсетей

Суббота 20 апреля 2024 15:30
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6 признаков того, что вы зависимы от соцсетей Как распознать зависимость от соцсетей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Соцсети являются средством коммуникации, которое помогает оставаться на связи даже с людьми, находящимися в тысячах километров от нас. Но чрезмерная привязанность к таким ресурсам как Facebook, Instagram или Х (Twitter) вредит людям.

О том, как распознать зависимость от соцсетей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Юлии Падун в Instagram.

Какие признаки указывают на зависимость от соцсетей

"Если вы обнаружили, что тратите слишком много времени, находясь в соцсетях, вы не одни такие.⁠ Хотя социальные сети изначально создавались как способ общения с друзьями и семьей, впоследствии они превратились во всепоглощающее увлечение, которое касается всех возрастов, а в многих сформировалась подлинная зависимость", - говорит психолог.

Она отмечает, что официального диагноза "зависимость от соцсетей" не существует.

"Впрочем, сегодня злоупотребление соцсетями становится все более распространенным явлением и может иметь серьезные последствия для вашего физического и психического здоровья", - отмечает Падун.

На зависимость от соцсетей указывают эти признаки:

  • вы прокрастинируете на работе или во время обучения через частый просмотр цифрового контента, новостей, соцсетей, видео и т. д.
  • вы просматриваете соцсети даже во время других занятий, таких как встречи с друзьями, общение с семьей, во время обеда или похода в туалет
  • вы обращаетесь в соцсети, чтобы уйти от реальности или своих мыслей
  • вы раздражаетесь, когда нет возможности проверить соцсети
  • часто думаете о соцсетях
  • вы беспокоитесь, что что-то произойдет, пока вы не онлайн и вы об этом не узнаете, поэтому стараетесь почти всегда в соцсетях

6 признаков того, что вы зависимы от соцсетейЗависимость от соцсетей вредит людям (скриншот)

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