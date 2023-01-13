7 ознак того, що на цього чоловіка жінці не варто витрачати свій час

Стосунки почали бурхливо розвиватися і, здавалося б, є все, що потрібне для подальшого щасливого продовження. Але поведінка чоловіка ставить у глухий кут і змушує насторожитися. Або жінка інтуїтивно відчуває, що щось йде не так.

Як визначити, що на цього чоловіка не варто витрачати свій час, розповіли в Cluber.

Він надсилає змішані сигнали

Сьогодні він написав і зателефонував першим, а наприкінці тижня раптово зник. Він каже, що не може дочекатися зустрічі з вами та що хоче провести час, але в останній момент плани змінюються, і він іде на концерт чи у компанію до друзів. Такі змішані сигнали викликають у жінки почуття невпевненості, здивування та призводять до накручування ситуації.

Він зовсім не ревнує

Ревнощі - не найкраще почуття і є токсичними. Ще вона говорить про відсутність довіри та невпевненість у собі. Але безневинні та милі прояви ревнощів - це зовсім інше і лестить жінці. Якщо чоловік зовсім не виявляє навіть натяку на такі милі ревнощі - то швидше за все він байдужий і серйозних планів у нього немає.

Він говорить про майбутнє, але не про спільне

Ця ознака дуже тривожна, особливо якщо ви зустрічаєтеся вже давно. Чоловік розповідає про те, куди він хоче поїхати, які страви скуштувати, описує марку машини, яку хоче. Але вас він у цих розмовах навіть не згадує, навіть якщо ви під час розмови перебуваєте поряд.

Він не знайомить із сім'єю та друзями

Складна ознака, тому що у чоловіка можуть бути свої причини – складні стосунки з рідними, мало близьких друзів. Але зазвичай, коли є почуття до когось і стосунки, прагнеш познайомити цю людину з близькими. Якщо ви зустрічаєтеся більше пів року, але вас нікому так і не представили - варто задуматися. У чоловіка швидше за все є сумніви щодо вашого майбутнього.

Спостерігайте за своїм партнером, як він спілкується з рідними чи друзями. Якщо спілкування відверте і часте, то час бити на сполох. Якщо дуже сухе та стримане, то проблема може бути в чомусь іншому.

А ще чоловік може соромитися і переживати, що вам буде некомфортно або у нього є свої тимчасові відрізки для знайомства з батьками – наприклад, через рік. Спробуйте поставити йому питання про це.

Він говорить про інших жінок

У вашій присутності він вважає за нормальне помічати привабливість інших жінок. У серйозних стосунках та шлюбі таке буває, коли партнери вже давно разом і обговорили, що такі жарти можуть бути.

Коли ви у стосунках лише кілька тижнів чи місяців, то така поведінка чоловіка є дивною. І може говорити про те, що він не сприймає вас серйозно.

Якщо він часто згадує своїх колишніх, то, можливо, чоловік ще не відійшов від минулих стосунків. І це теж привід задуматися – навіщо вам проблеми на самому початку стосунків і куди вони потім приведуть.

Він нікуди вас не запрошує

Він не кличе вас на вечерю, на каву, на прогулянки чи у кіно. На людях не виявляє своїх почуттів і не бере вас за руку - у такій ситуації можна сміливо ставити крапку, ваші стосунки не мають майбутнього.

Ваші стосунки не розвиваються

Для хороших і міцних стосунків потрібен час, і цей шлях ви повинні пройти вдвох. Зусилля повинні прикладати обидва партнери, щоб у вас все вийшло.

Якщо ви зустрічаєтеся вже давно, а у ваших стосунках немає розвитку, чоловік пропадає періодично, не дарує вам подарунки, не будує з вами планів на свята, на відпустку, то, швидше за все, не збирається переводити стосунки на новий рівень.

Якщо він не готовий вас взяти за руку на вулиці, не хоче бути відвертим і не готовий робити подальші кроки, то подумайте, чи потрібні вам такі односторонні стосунки.