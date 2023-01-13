7 признаков того, что на этого мужчину женщине не стоит тратить свое время

Отношения начали бурно развиваться и, казалось бы, есть все, что нужно для дальнейшего счастливого продолжения. Но поведение мужчины ставит в тупик и заставляет насторожиться. Или же женщина интуитивно чувствует, что что-то идет не так.

Как определить, что на этого мужчину не стоит тратить свое время, рассказали в Cluber.

Он посылает смешанные сигналы

Сегодня он написал и позвонил первым, а в конце недели внезапно исчез. Он говорит, что не может дождаться встречи с вами и что хочет провести время, но в последний момент планы меняются, и он уходит на мероприятие или в компанию к друзьям. Такие смешанные сигналы вызывают у женщины чувство неуверенности, недоумение и приводят к накручиванию ситуации.

Он совершенно не ревнует

Ревность - не самое лучшее чувство и является токсичной. Еще она говорит об отсутствии доверия и неуверенности в себе. Но невинные и милые проявления ревности - это совершенно другое и льстит женщине. Если мужчина совершенно не проявляет даже намека на такую милую ревность - то скорее всего он безразличен и серьезных планов у него нет.

Он говорит о будущем, но не о совместном

Этот признак очень тревожный, особенно если вы встречаетесь уже давно. Мужчина рассказывает о том, куда он хочет поехать, какие блюда попробовать, описывает марку машины, которую хочет. Но вас он в этих разговорах даже не упоминает, даже если вы во время разговора находитесь рядом.

Он не знакомит с семьей и друзьями

Сложный признак, так как у мужчины могут быть свои причины - сложные отношения с родными, мало близких друзей. Но обычно, когда есть чувства к кому-то и отношения, стремишься познакомить этого человека с близкими. Если вы встречаетесь более полугода, но вас никому так и не представили - то стоит задуматься. У мужчины скорее всего есть сомнения по поводу вашего будущего.

Понаблюдайте за своим партнером, как он общается с родными или друзьями. Если общение откровенное и частое, то пора бить тревогу. Если очень сухое и сдержанное, то проблема может быть в чем-то другом.

А еще мужчина может стесняться и переживать, что вам будет некомфортно или же у него есть свои временные отрезки для знакомства с родителями - например, через год. Попробуйте задать ему прямой вопрос об этом.

Он говорит о других женщинах

В вашем присутствии он считает нормальным подмечать привлекательность других женщин. В серьезных отношениях и браке такое бывает, когда партнеры уже давно вместе и обсудили, что подобные шутки могут быть.

Когда вы в отношениях всего пару недель или месяцев, то такое поведение мужчины является странным. И может говорить о том, что он не воспринимает вас серьезно.

Если он часто упоминает своих бывших, то возможно, мужчина еще не отошел от прошлых отношений. И это тоже повод задуматься - зачем вам проблемы в самом начале отношений и куда они потом приведут.

Он никуда вас не приглашает

Он не зовет вас на ужин, на кофе, на прогулки или в кино. На людях не проявляет свои чувства и не берет вас за руку - в такой ситуации можно смело ставить точку, у ваших отношений нет будущего.

Ваши отношения не развиваются

Для хороших и крепких отношений нужно время и этот путь вы должны пройти вдвоем. Усилия должны прикладывать оба партнера, чтобы у вас все получилось.

Если вы встречаетесь уже давно, а в ваших отношениях нет развития, мужчина пропадает периодически, не дарит вам подарки, не строит с вами планы на праздники, на отпуск, то, скорее всего, не собирается переводить отношения на новый уровень.

Если он не готов вас взять за руку на улице, не хочет с вами откровенничать и не готов делать дальнейшие шаги, то задумайтесь, нужны ли вам такие односторонние отношения.