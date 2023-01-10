Три несподівані причини, чому чоловік може боятися жінку

Чоловіки насправді побоюються жінок, хоча ніколи у цьому не зізнаються. За статистикою психологів, сучасні чоловіки мають все більше труднощів, коли потрібно зробити перший крок до жінки. Їм складніше стало розвивати стосунки, особливо коли вони зустрічають жінку своєї мрії.

Вона надто гарна в його очах

Як би це не звучало дивно, але чоловіки часто дають задній хід через те, що вважають жінку неймовірно класною. Логіки тут майже немає, але в такі хвилини навіть найвпевненіші в собі чоловіки починають думати щось у стилі: "ні, я їй точно не пара, я не зроблю її щасливою".

Рідкісний чоловік може зізнатися, що раптово почувається вкрай невпевнено поряд з жінкою, яка йому дуже сподобалася. Через це чоловік часто відкладає спроби зблизитися і вибирає собі роль її друга. У такій ситуації щастя буде тим жінкам, котрі можуть зробити перший крок самостійно.

Жінка надто гарна

Неймовірний парадокс життя - чим красивіша жінка і чим більше вона приділяє уваги своїй зовнішності, щоб справити враження на чоловіка, тим більше вона їх відлякує. Звичайно ж, існує багато чоловіків, яких красою не налякаєш і рано чи пізно сміливець знайдеться.

Але часто буває так, що чоловік, який виявляв симпатію, раптово зникає без пояснення причин. І жінка ламає голову в здогадках, що сталося. А відповідь досить проста - чим красивіша жінка, тим більше різних думок та страхів у чоловіків.

Хтось упевнений, що така гарна жінка напевно має багато кавалерів, і конкуренція надто висока. А хтось тікає, бо впевнений – гарна жінка буде постійним приводом для ревнощів та конфліктів з іншими чоловіками. Ну і найрідкісніший варіант - деякі чоловіки впевнені, що вродлива жінка завдасть лише проблем, оскільки сильні почуття до неї затьмарять абсолютно все і відберуть у нього свободу.

Чоловіка лякає успіх жінки

Для чоловіка реалізація в бізнесі, кар'єрі, професії, через будь-яке соціальне досягнення - дуже важливе. Це надає їм впевненості та підвищує самооцінку. У світі жінок досягнення успіху працює трохи інакше, і часто така жінка має сильний та твердий характер.

Миритися з розумною, сильною та твердою жінкою, яка ще й може обійти у бізнесі чи кар'єрі, може далеко не кожен чоловік. Набагато частіше їх приваблюють ніжні та милі жінки, які не претендують на роль лідера.

Чоловіки чомусь впевнені, що успішні жінки почнуть у стосунках виявляти авторитарність, пригнічувати свого партнера або повністю віддаватися своїй кар'єрі. Від таких думок у чоловіка зникає бажання зблизитись, і він може зникнути з життя жінки без пояснень.