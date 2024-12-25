Перші ознаки алкогольної залежності: 7 дзвіночків, які не можна ігнорувати

Свята - це час радості, зустрічей із рідними й друзями, проте часті застілля можуть призвести до небезпечних наслідків, якщо не контролювати споживання алкоголю. Деякі звички можуть свідчити про початок залежності. Експерти наголошують, що важливо вчасно розпізнати перші ознаки.

П'єте без контролю

Для більшості з нас це не дивно, але сп'яніння змінює наш настрій. Національний інститут здоров'я заявив, що алкоголь "викликає ейфорію, розслаблення, розгальмування, одночасно зменшуючи стрес та тривогу". Якщо ви п'єте постійно, навіть не контролюючи цього, ви швидко п'янієте. І це поганий знак.

У NHS наполягають на тому, що максимальна доза алкоголю на тиждень не має перевищувати 14 одиниць. Це 7 бокалів пива чи сидру.

Регулярні запої

Алкоголізм, за визначеннями експертів - це коли людина має неконтрольоване бажання випити. Регулярне вживання великої кількості алкоголю є вірною ознакою залежності. А з великою кількістю святкових вечірок є великий ризик захопитися.

Алкоголь завжди присутній при спілкуванні

Якщо ви відкриєте алкоголь о 8 ранку, то звісно вас не зрозуміють, хоча на свята багато людей відкривають подарунки з шампанським у бокалах.

Однак ті, хто є залежним від алкоголю, будуть зацікавлені в соціальних взаємодіях лише за наявності напоїв. Якщо ви відмовляєтеся від світського заходу або зустрічі з друзями через брак випивки, подумайте, до яких наслідків це може призвести.

Алкоголь стає частиною вашого щоденного життя

Якщо без бокала вина чи келиха пива не обходиться жоден ваш день, це може бути тривожним сигналом. Регулярне вживання алкоголю навіть у малих дозах поступово формує залежність.

Вас дратують люди, які не п'ють

Коли справа доходить до алкоголю, важливо поважати вибір інших і не бути надто наполегливим. Якщо ви відчуваєте, що інші не хочуть скласти вам компанію в алкоголі, і це вас дратує, - варто переоцінити, що стоїть насправді за вашою реакцією.

Алкоголь заважає вашій продуктивності

Пропущені зустрічі, погіршення працездатності або нездужання після святкувань - це ознаки, що алкоголь починає впливати на ваше життя.

Люди навколо вас натякають на проблему

Друзі чи близькі помічають, що ви стали частіше вживати алкоголь, і висловлюють занепокоєння? Це серйозний привід замислитися над своїми звичками.

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