Чи справді існує жіночий алкоголізм: ви будете здивовані

Алкоголізм - це важка форма алкогольної залежності. Людині важко контролювати вживання спиртного і це призводить до проблем у житті. Варто знати, чи існує жіночий алкоголізм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram медичної спільноти Svij.doc.

Що варто знати

Не існує жіночого алкоголізму, так само як не існує чоловічого чи підліткового. Це побутовий поділ, а не медичний термін. Залежність виникає та лікується незалежно для гендеру.

Такий вираз стигматизує жінок, викликаючи сором та почуття провини.

Жінкам важче визнати цю проблему через очікування та стереотипи суспільства про "справжню" жінку.

Симптоми алкоголізму

Якщо людина випиває по пляшці пива або келих вина щодня, у нього необов'язково розвивається алкоголізм. Про розвиток алкогольної залежності можуть свідчити такі симптоми:

нездатність обмежити кількість алкоголю

бажання обмежити кількість алкоголю та безуспішні спроби це зробити

сильний потяг до споживання алкоголю

нездатність виконувати особисті чи професійні обов'язки через алкоголь

вживання алкоголю навіть тоді, коли це призводить до проблем чи небезпеки, наприклад водіння нетверезим

повна або часткова відмова від роботи або хобі

розвиток толерантності до алкоголю - щоб досягти "потрібного" ступеня сп'яніння, потрібно випити більше, ніж раніше

Ці симптоми - привід звернутися до лікаря-нарколога. Іноді люди із залежністю ігнорують симптоми, тому важливо прислухатися до близьких, якщо вони б'ють на сполох і просять пити менше або відмовитися від алкоголю.