Первые признаки алкогольной зависимости: 7 звоночков, которые нельзя игнорировать

Праздники - это время радости, встреч с родными и друзьями, однако частые застолья могут привести к опасным последствиям, если не контролировать потребление алкоголя. Некоторые привычки могут свидетельствовать о начале зависимости. Эксперты отмечают, что важно вовремя распознать первые признаки.

Пьете без контроля

Для большинства из нас это не удивительно, но опьянение меняет наше настроение. Национальный институт здоровья заявил, что алкоголь "вызывает эйфорию, расслабление, расторможенность, одновременно уменьшая стресс и тревогу". Если вы пьете постоянно, даже не контролируя этого, вы быстро пьянеете. И это плохой знак.

В NHS настаивают на том, что максимальная доза алкоголя в неделю не должна превышать 14 единиц. Это 7 бокалов пива или сидра.

Регулярные запои

Алкоголизм, по определениям экспертов - это когда человек имеет неконтролируемое желание выпить. Регулярное употребление большого количества алкоголя является верным признаком зависимости. А с большим количеством праздничных вечеринок есть большой риск увлечься.

Алкоголь всегда присутствует при общении

Если вы откроете алкоголь в 8 утра, то конечно вас не поймут, хотя на праздники многие люди открывают подарки с шампанским в бокалах.

Однако те, кто является зависимым от алкоголя, будут заинтересованы в социальных взаимодействиях только при наличии напитков. Если вы отказываетесь от светского мероприятия или встречи с друзьями из-за нехватки выпивки, подумайте, к каким последствиям это может привести.

Алкоголь становится частью вашей повседневной жизни

Если без бокала вина или бокала пива не обходится ни один ваш день, это может быть тревожным сигналом. Регулярное употребление алкоголя даже в малых дозах постепенно формирует зависимость.

Вас раздражают люди, которые не пьют

Когда дело доходит до алкоголя, важно уважать выбор других и не быть слишком настойчивым. Если вы чувствуете, что другие не хотят составить вам компанию в алкоголе, и это вас раздражает, - стоит переоценить, что стоит на самом деле за вашей реакцией.

Алкоголь мешает вашей продуктивности

Пропущенные встречи, ухудшение работоспособности или недомогание после празднований - это признаки, что алкоголь начинает влиять на вашу жизнь.

Люди вокруг вас намекают на проблему

Друзья или близкие замечают, что вы стали чаще употреблять алкоголь, и выражают беспокойство? Это серьезный повод задуматься над своими привычками.

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