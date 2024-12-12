Що алкоголь насправді робить з вашим мозком: про деякі факти ви точно не знали

Час від часу, щоденно, раз у тиждень або рік - всі ми вживаємо алкоголь. Людей, які повністю від нього відмовилися, насправді не так багато у світі. І більшість знає, що вживання алкоголю шкодить організму, особливо печінці. А як він може впливати на ваш мозок?

Як алкоголь діє на мозок і які наслідки можуть бути, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL Science.

Короткочасний вплив алкоголю

Мовлення

Одною з перших ознак того, що хтось випив забагато алкоголю - невиразність мовлення. Американські центри наркозалежності зазначають, що цей ефект можна побачити, коли концентрація алкоголю в крові (ВАС) досягає 0,1%. Для порівняння - законний ліміт для водіїв старше 21 року у США становить 0,08%.

Річ у тому, що алкоголь змінює баланс двох ключових нейромедіаторів: глутамату, який є збудливим і гамма-аміномасляна кислота (ГАМК), яка є гальмівною. Коли навколо більше ГАМК і менше глутамату, нейрони спрацьовують повільніше, і все просто займає більше часу - ось чому алкоголь має седативний ефект і одна з причин, чому ви можете відчувати занепокоєння після важкої ночі, коли ці рівні відновлюються.

Коли цей дисбаланс впливає на зони, відповідальні за руховий контроль, він порушує довільні рухи м'язів язика та обличчя, ускладнюючи правильне складання слів.

Дослідження 2015 року також вказало на роль алкоголю в зміні функції нейронів Пуркінє в мозочку, які життєво важливі для руху та координації. Використовуючи детальну комп’ютерну модель, дослідник Майкл Д. Форрест показав, як алкоголь може пригнічувати натрієво-калієві насоси на поверхні цих нейронів, що означає, що баланс іонів натрію та калію порушується, і клітини не можуть функціонувати належним чином.

Крім того, алкоголь може безпосередньо впливати на зони мозку, відповідальні за обробку мови та продукування мовлення.

Баланс

І проблеми з певними ділянками мозку тягнуть за собою й інші негаразди - порушення функції моторних нейронів може також впливати на ходьбу та координацію. Мозочок знову є ключовим в цьому, оскільки він контролює як рух, так і координацію візуальної та просторової інформації, яка допомагає нам триматися у вертикальному положенні відносно навколишнього середовища.

Цей ефект, як правило, спостерігається, коли рівень ВАС досягає приблизно 0,18-0,25%, що значно перевищує межу звичайного сп'яніння. На цьому етапі алкоголь впливає вже майже на всі частини мозку.

Пам'ять

П'яні витівки можуть подарувати вашим друзям чимало смішних хвилин та спогадів. Але ви зранку їх пам'ятати не будете.

Втрату шматків часу через алкоголь часто називають "сп'янінням з затьмаренням свідомості". Люди можуть прибути в нове місце, не пам'ятаючи подорожі туди - навіть, якщо ця подорож включала літак. Або, що значно сумніше, опинитися в небезпечних ситуаціях, не пам'ятаючи, що сталося до того.

Вважається, що причиною цього є вплив алкоголю на гіпокамп, оскільки ця область мозку є центральною для формування нових спогадів. Вважається, що алкоголь перешкоджає цьому процесу - справа не стільки в тому, що ми "забуваємо" те, що сталося, а в тому, що ми взагалі ніколи не записували ці спогади.

Гальмування

Алкоголь погіршує наші судження та послаблює наші стримування, змушуючи нас говорити та робити те, про що ми зазвичай ніколи не думали б.

У цьому випадку ділянка мозку, на яку впливає алкоголь, - це префронтальна кора, яка контролює міркування, судження та всі ті вищі когнітивні навички, які відрізняють людей від інших видів.

Дослідження не стверджують, під впливом алкоголю у людини змінюється особистість, але це збільшує ймовірність того, що людина буде висловлювати свою думку невідфільтрованим способом.

Влив алкоголю у довгостроковій перспективі

Залежність

Хоча багато людей вживають алкоголь, не розвиваючи залежності, спиртне є саме тою речовиною, яка викликає залежність.

Як пояснює Національний інститут зловживання алкоголем та алкоголізму, існує три основні механізми, які, як вважають, сприяють розвитку розладу вживання алкоголю (AUD).

Алкоголь активує схему винагороди мозку за допомогою дофаміну, що може спонукати деяких людей до збільшення споживання.

Вживання алкоголю може стати звичкою, коли рішення випити більше не контролюється свідомістю, тому людям дуже важко припинити.

Алкоголь тимчасово знімає біль і негативні емоції, зменшуючи активність мигдалеподібного тіла, знімаючи стрес. Коли цей ефект зникає й алкоголь покидає організм людини, вона може бути змушена пити все більше і більше, щоб спробувати відновити цей стан.

Енцефалопатія Верніке

Одним зі станів, до яких люди з розладом вживання алкоголю мають майже унікальну схильність, є енцефалопатія Верніке, спричинена дефіцитом вітаміну В1, також відомого як тіамін.

Тіамін необхідний для ряду метаболічних процесів у нервових клітинах, і без його достатньої кількості клітини можуть загинути. Алкоголь перешкоджає правильному засвоєнню, обробці та зберіганню тіаміну.

Основні ознаки енцефалопатії Верніке включають зміну психічного стану, проблеми з ходою, які навіть можуть призвести до втрати здатності ходити, і порушення руху очей.

Якщо вчасно не почати лікувати, енцефалопатія Верніке може стати летальною. Також є ризик розвитку хронічного ускладнення під назвою синдром Корсакова.

Синдром Корсакова

Це хронічний стан, який часто розвивається після епізодів енцефалопатії Верніке і зазвичай спостерігається у людей, які страждають на розлад вживання алкоголю. Присутність обидвох синдромів так і називають - синдром Верніке-Корсакова.

Основним симптомом є втрата короткочасної пам'яті, рідше - проблеми з довгостроковою пам'яттю. Особливість полягає в тому, що багато людей з синдромом Корсакова не підозрюють, що вони його мають. Як правило, такі люди можуть продовжувати соціальну поведінку та підтримувати розмову.

Наслідки можуть бути постійними, і з часом почнуть страждати нерви, що контролюють інші функції організму. Згодом у пацієнтів починаються проблеми з артеріальним тиском і серцево-судинною системою. Від 10 до 20% таких хворих с прогресуючими синдромами впадають у кому та помирають.

Чи можна усунути пошкодження мозку від алкоголю

Вчені наголошують, що безпечної дози алкоголю не існує і навіть один епізод запою може мати помітний (як правило, тимчасовий) вплив на мозок.

Однак організм людини витривалий, і мозок може відновитися, якщо припинити вживання алкоголю. Дослідження показують, що в мозку учасників, які мали розлад вживання алкоголю протягом декількох років, товщина кори відновилася до рівня, подібного до контрольної групи після 7,3 місяця утримання.

А в іншому досліді вчені встановили, що достатньо навіть 18 днів повної тверезості, щоб покращити стан мозку та відновити певні функції.