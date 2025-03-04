7 основних вітамінів, які необхідні для стабільної роботи щитоподібної залози

Щитоподібна залоза відіграє ключову роль у регулюванні метаболізму та гормональному балансі організму. Щоб підтримувати її здоров’я, важливо споживати певні продукти, щоб забезпечити належне постачання вітамінів та мікроелементів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
Для належної роботи щитоподібної залози, необхідні такі 7 вітамінів:
Регулярні фізичні навантаження
Помірні фізичні вправи допомагають зберігати гормональний баланс і підтримують загальне здоров’я організму, включаючи щитоподібну залозу.
Управління стресом
Хронічний стрес може впливати на роботу щитоподібної залози, тому важливо знаходити способи для його зменшення - медитація, йога, прогулянки на свіжому повітрі.
Уникання шкідливих звичок
Куріння та зловживання алкоголем можуть негативно впливати на щитоподібну залозу, тому їх краще уникати.
Регулярні медичні огляди
Перевірка рівня гормонів щитоподібної залози раз на рік допоможе вчасно виявити порушення та запобігти серйозним проблемам.
Прийом добавок, якщо є дефіцит, після консультації з лікарем може допомогти підтримувати здоров’я щитоподібної залози.
Загалом, правильний спосіб життя, збалансоване харчування та увага до здоров’я можуть допомогти уникнути багатьох проблем із щитоподібною залозою.
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