"Дотримуюсь їх роками": ендокринолог назвала 5 власних способів, які покращать сон

Сон є базовою потребою організму та впливає на стан здоров'я. Лікар назвала власні звички, які допомагають розслабитись та покращити сон.

Провітрювання кімнати

Добова нестача сну робить людей дратівливими, негативно впливає на мислення, здатність працювати, спілкуватися та контролювати емоції.

"Ділюсь з вами усім знайомими, але дієвими звичками, яких я притримуюсь роками", - розповіла ендокринолог Олеся Підмурняк.

За її словами, хоч на вулиці вже холодно, варто завжди відкривати вікно на декілька хвилин і запускати свіже повітря в кімнату. А після цього - обовʼязково повністю зашторювати вікна.

Підтримуйте температуру в спальні на рівні 18-20 °C.

Контроль екранного часу

Варто завжди відкладати ґаджети за 30-60 хвилин до сну, оскільки їхнє світло заважає мозку виробляти мелатонін.

Окрім того, девайси стимулюють мозок працювати, а це ускладнює заспокоєння.

Дотримання режиму

Потрібно завжди намагатись лягати спати і вставати щодня в один і той же час.

"Якщо ж у вихідні я можу поніжитись у ліжку трохи довше - намагаюсь робити так, аби різниця зі звичайним розкладом не перевищувала годину", - додала лікар.

Збалансований раціон

Ендокринолог радить уникати кофеїну, алкоголю та "важкої" їжі перед сном.

Все тому, що солодка, гостра, жирна та смажена їжа довго перетравлюється й дають організму непотрібні під час сну калорії. А алкоголь та кава - надмірно збуджують нервову систему, що призводить до проблем із засинанням. За 5 годин до сну утримайтесь від вживання будь-яких енергетичних напоїв.

До того ж ввечері не займайтеся чимось важливим, що може вас засмутити. Не відкривайте робочу електронну пошту, не дивіться новини, намагайтесь перенести важливі розмови на наступний день.

Скільки годин треба спати дітям та дорослим

Cон - основна складова здорового життя. Дорослі мають регулярно спати 7 або більше годин на добу. Декому, зокрема молодим людям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть більше - 9 годин сну на добу.

Якщо ви спатимете менше ніж 7 годин на добу, то підвищите ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:

діабету

серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров'яного тиску

збільшення ваги та ожиріння

порушення імунної системи

погіршення психічного здоров'я, депресії

Також недостатня кількість сну може вплинути на вашу здатність прийняття рішень, збільшити ризик виникнення аварій на дорозі та призвести до помилок.