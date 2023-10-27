7 нових хітових українських пісень для приємного осіннього настрою

ILLAI feat. KARINE - "Не розкажуть у Тік-Тоці"

Талановитий піаніст ILLAI увірвався в музичний простір трохи більше, ніж місяць тому, але вже випускає третій трек. Цього разу це дует з фіналісткою минулорічного шоу "Голос країни" та суперфіналісткою 5 сезону "Голос. Діти" Каріною Столабою (KARINE).

ILLAI стверджує, що його основна місія - показати слухачам, як музика може змінити світ кожного з нас на краще, і розказати про те, як важливо любити і вірити в свою любов.

SWOIIA - "Маяки"

Після успіху дуетного треку із NK "Сяйво" і пісні "Сестра", співачка SWOIIA (так-так, це та сама Ассоль!) випускає пронизливий сольний трек "Маяки".

Катя Тараненко розповідає, що пісня була написана ще до повномасштабного вторгнення, але з тих пір отримала нові сенси.

"Маяк у цій пісні для мене символізує в першу чергу надію - надію на повернення додому, надію на мирне завтра. І, сподіваюсь, якнайбільше із нас зможуть повернутися додому, бо в них всередині жеврітиме любов. А любов - це завжди маяк, який вказує дорогу додому. Крізь темряву, яка обов'язково перетвориться на світло", - коментує співачка.

JULIK - "Під зорями"

Це лірично-драматична пісня, яка оспівує внутрішній стан кожного українця, його долю та умови життя у війні.

Цей трек покликаний розказати синопсис життя людини, яка не здається, як би важко не було, і про те, що гра "чорне та біле" завжди має одного переможця. Добро завжди попереду!

MONATIK - "Про Чарівну"

В новій композиції MONATIK оспівує чарівність кожної української сильної та водночас тендітної жінки.

Цією музичною одою музикант підкреслює неймовірність українок і наголошує на те, як надзвичайно важливо, особливо у складні часи, казати жінкам про те, що вони - чарівні.

Ne Ta - "Вогонь і вода"

Таня Нестеренко, яка нещодавно розпочала свою музичну кар’єру під псевдонімом Ne Ta, розповідає у новій пісні про особистий період в житті дівчини після завершення стосунків.

"Цей трек про мій внутрішній стан останніми місяцями. Зараз я зосереджена на улюбленій справі і продовжую шукати власний стиль у музиці“, - коментує співачка.

Мія Рамарі - "Примітивний"

Одна з найкращих виконавиць молодої української сцени випустила пісню "про буденність, примітивність та бажання втекти від цього всього".

YAKTAK - "Поруч"

"Поруч" - це музична оповідь від кумира молоді, яка пронизана найглибшими почуттями. Ця пісня розповідає нам, як любов може стати ключем до щастя та найяскравіших моментів у нашому житті. Завдяки їй ми наповнюємся позитивною енергією. Вона змушує нас насолоджуватись і цінувати всі радісні моменти.