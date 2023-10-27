7 новых хитовых украинских песен для приятного осеннего настроения

ILLAI feat. KARINE - "Не розкажуть у Тік-Тоці"

Талантливый пианист ILLAI ворвался в музыкальное пространство чуть больше месяца назад, но уже выпускает третий трек. В этот раз это дуэт с финалисткой прошлогоднего шоу "Голос країни" и суперфиналисткой 5 сезона "Голос. Діти" Кариной Столабой (KARINE).

ILLAI утверждает, что его основная миссия - показать слушателям, как музыка может изменить мир каждого из нас к лучшему, и рассказать о том, как важно любить и верить в свою любовь.

SWOIIA - "Маяки"

После успеха дуэтного трека из NK "Сяйво" и песни "Сестра", певица SWOIIA (да-да, это та самая Ассоль!) выпускает пронзительный сольный трек "Маяки".

Катя Тараненко рассказывает, что песня была написана еще до полномасштабного вторжения, но с тех пор получила новые смыслы.

"Маяк в этой песне для меня символизирует в первую очередь надежду - надежду на возвращение домой, надежду на мирное завтра. И, надеюсь, как можно больше из нас смогут вернуться домой, потому что у них внутри будет любовь. А любовь - это всегда маяк, указывающий дорогу домой. Сквозь темноту, которая обязательно превратится в свет", - комментирует певица.

JULIK - "Під зорями"

Это лирически-драматическая песня, воспевающая внутреннее состояние каждого украинца, его судьбу и условия жизни в войне.

Этот трек призван рассказать синопсис жизни человека, который не здается, как бы трудно ни было, и о том, что у игры "черное и белое" всегда есть один победитель. Добро всегда впереди!

MONATIK - "Про Чарівну"

В новой композиции MONATIK воспевает очарование каждой украинской сильной и одновременно хрупкой женщины.

Этой музыкальной одой музыкант подчеркивает невероятность украинок и напоминает, как чрезвычайно важно, особенно в сложные времена, говорить женщинам о том, что они - волшебные.

Ne Ta - "Вогонь і вода"

Таня Нестеренко, недавно начавшая свою музыкальную карьеру под псевдонимом Ne Ta, рассказывает в новой песне о личном периоде в жизни девушки после завершения отношений.

"Этот трек о моем внутреннем состоянии в последние месяцы. Сейчас я сосредоточена на любимом деле и продолжаю искать свой стиль в музыке", - комментирует певица.

Мія Рамарі - "Примітивний"

Одна из лучших исполнительниц молодой украинской сцены выпустила песню "о будничности, примитивности и желании уйти от этого всего".

YAKTAK - "Поруч"

"Поруч" - это музыкальный рассказ от кумира молодежи, который пронизан самыми глубокими чувствами. Эта песня рассказывает нам, как любовь может стать ключом к счастью и ярким моментам в нашей жизни. Благодаря ей мы наполняемся положительной энергией. Она заставляет нас наслаждаться и дорожить всеми радостными моментами.