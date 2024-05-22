7 нових емодзі, які Apple додасть в iOS 18

Нижче наведено смайли, які з високою ймовірністю з'являться на ваших пристроях. Окрім них, обговорюються й інші варіанти, тому остаточний список може містити додаткові емодзі.

Які нові емодзі додадуть до iOS 18

втомлене обличчя з мішками під очима

відбиток пальця

дерево без листя

схожий на буряк коренеплід

арфа

лопата

бризки або ляпка

Які Emoji додасть Apple до iOS 18 (фото: MacRumors)

Як буде відбуватися процес і коли додадуть нові символи

Консорціум Unicode оголосив про початок бета-тестування Unicode 16, який включає нові символи емодзі. Цей період триватиме до 2 липня, після чого буде випущено фінальну версію Unicode 16 з офіційно схваленими новими символами.

Виробникам смартфонів, таким як Apple, часто потрібно кілька місяців для створення зображень нових смайликів, тому, ймовірно, ми не побачимо такі емодзі, як втомлене обличчя, відбиток пальця та лопата до запуску iOS 18.

За даними джерела, Apple може додати нові символи у березні 2025 року з виходом iOS 18.4.

Востаннє Apple представила нові смайли в оновленні iOS 17.4, яке випустили у березні 2024 року. Тоді до нього додали такі символи, як лайм, їстівний коричневий гриб, фенікс, розірваний ланцюг, вертикальне похитування головою ("так") та горизонтальне похитування головою ("ні").