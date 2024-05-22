7 новых эмодзи, которые Apple добавит в iOS 18

Ниже перечислены смайлы, которые с высокой вероятностью появятся на ваших устройствах. Помимо них, обсуждаются и другие варианты, поэтому окончательный список может содержать дополнительные эмодзи.

Какие новые эмодзи добавят в iOS 18

уставшее лицо с мешками под глазами

отпечаток пальца

дерево без листьев

похожий на свеклу корнеплод

арфа

лопата

брызги или клякса

Какие Emoji добавит Apple в iOS 18 (фото: MacRumors)

Как будет происходить процесс и когда добавят новые символы

Консорциум Unicode объявил о начале бета-тестирования Unicode 16, который включает в себя новые символы эмодзи. Этот период продлится до 2 июля, после чего будет выпущена финальная версия Unicode 16 с официально одобренными новыми символами.

Производителям смартфонов, таким как Apple, часто требуется несколько месяцев для создания изображений новых смайликов, поэтому, вероятно, мы не увидим такие эмодзи, как уставшее лицо, отпечаток пальца и лопата до запуска iOS 18.

По данным источника, Apple может добавить новые символы в марте 2025 года с выходом iOS 18.4.

В последний раз Apple представила новые смайлы в обновлении iOS 17.4, которое выпустили в марте 2024 года. Тогда в него добавили такие символы, как лайм, съедобный коричневый гриб, феникс, разорванная цепь, вертикальное покачивание головой ("да") и горизонтальное покачивание головой ("нет").