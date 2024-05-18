Створіть унікальні смайли! Як в iMessage об'єднати кілька емодзі в один

Якщо ви затятий користувач iMessage, вам обов'язково варто використовувати смайли, щоб додати емоцій у свої повідомлення. Але що робити, якщо ви хочете поєднати два або більше смайлів на iPhone? Ви можете легко поєднувати кілька смайлів один з одним та вивести спілкування на новий рівень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт iGeeksBlog , присвячений технологіям та новинам компанії Apple.

Щоб об'єднати смайли на iPhone, спочатку потрібно відправити емодзі у вигляді наклейки, а потім об'єднати його з іншими смайликами із клавіатури iOS.

Як відправити емодзі у вигляді наклейки до iMessage

Якщо ви користуєтеся WhatsApp, можливо, ви знаєте, як маленький смайлик у вигляді серця перетворюється на велику анімовану наклейку, коли ви відправляєте його без тексту. Те саме можна зробити в iMessage, але є одна особливість.

У звичайному iMessage емодзі, відправлений без тексту, відобразиться в чаті без бульбашки, але його розмір залишиться нормальним. Щоб відправити його у вигляді гігантської анімованої наклейки, потрібно перетягнути смайлик із клавіатури та помістити його у поле введення тексту.

Відкрийте додаток "Повідомлення" та перейдіть до діалогу

Торкніться текстового поля внизу, щоб отримати доступ до клавіатури

Тепер торкніться піктограми смайлика в нижньому лівому куті клавіатури

Натисніть та утримуйте смайлик, який хочете надіслати

Якщо вибраний вами смайлик має кілька варіантів кольору шкіри, підніміть палець, торкніться та утримуйте той варіант, який ви хочете використовувати

Тепер перетягніть вибраний смайлик у текстове поле iMessage і відпустіть палець, як тільки з'явиться зелений значок "+"

Через кілька секунд емодзі перетвориться на гігантську наклейку. Натисніть синій значок відправки (стрілка вгору), щоб поділитися наклейкою

Як відправити емодзі у вигляді стікера в iMessage (фото: iGeeksBlog)

Як додати другий другий емодзі на вже відправлений

Тепер, коли ви відправили смайлик у вигляді наклейки, ви можете перетягнути на нього інші емодзі, щоб створити власний набір смайлів.

Тут процес простіший. Ви можете перетягнути смайлик з клавіатури і помістити його прямо на щойно відправлену наклейку. Текстове поле використовувати не потрібно!

Надішліть свій перший гігантський смайлик, використовуючи метод, згаданий вище

Знову відкрийте клавіатуру і торкніться піктограми емодзі в нижньому лівому куті

Виберіть емодзі, який ви бажаєте розмістити поверх нього. Перетягніть його на перший відправлений вами смайлик

Після цього відпустіть палець, і емодзі буде додано вгорі або поруч із першим стікером смайлика

Ви можете повторити цей процес, щоб додати безліч емодзі

Порада: Ви також можете змінити розмір та орієнтацію емодзі. Наприклад, двома пальцями можна розтягнути та перетворити смайлик на гігантський або крихітний перед його відправкою.

Як редагувати або видаляти емодзі в iMessage

Відредагуйте або змініть положення смайлика

Щоб змінити розмір, орієнтацію та положення емодзі в стопці відправлених смайлів, торкніться та утримуйте його.

Емодзі збільшиться у розмірах

Перетягніть його, щоб змінити положення, або другим пальцем змініть його розмір

Після цього відпустіть палець і смайлик покаже зміни

Як видалити емодзі в листуванні

Натисніть і утримуйте перший смайлик у листуванні

У спливаючому вікні виберіть опцію "Інформація про стікер"

Проведіть пальцем вліво по смайлику, який хочете видалити, та натисніть кнопку "Видалити"

Повторіть процедуру для всіх емодзі, які ви бажаєте видалити з чату

Коли все буде готове, натисніть "Готово" у верхньому правому кутку

Порада: Цей метод працює лише з комбінацією смайлів. Якщо ви надіслали окремий анімований стікер, ви можете скасувати відправлення протягом двох хвилин після його надсилання.

Як видалити емодзі в листуванні (фото: iGeeksBlog)