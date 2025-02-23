7 неймовірних передбачень з минулого, які справдилися "один в один"

Передбачення зовсім не часто втілюються у життя, і більшість пророків помиляються частіше, ніж потрапляють у ціль. Але іноді трапляються й такі передбачення, що вражають своєю точністю.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Listverse розповідає про випадки, коли думки з книжок минулого стали реальністю у сучасності.

Трансплантації органів (1660-ті роки)

Перша успішна трансплантація органів відбулася в 1954 році, але Роберт Бойль, батько сучасної хімії, передбачив це ще в 1660-х роках. У своїх нотатках Бойль писав, що трансплантація органів може стати способом лікування хворих.

Він передбачив розвиток таких медичних технологій, як аспірин, снодійні таблетки та навіть ЛСД. Проте, трансплантація органів стала реальністю лише через кілька століть після його теорій. Залишається тільки здогадуватися, чому Бойль зміг так точно передбачити медичні прориви майбутнього.

iPad (1968)

Артур Кларк у своєму романі "2001: Космічна одіссея" передбачив появу планшетів за 42 роки до того, як Apple випустила перший iPad. Кларк назвав цей пристрій "newspad" і описав його функціональність, яка була дуже схожа на сучасні планшети.

Він навіть передбачив, як працюватимуть додатки та інтерфейс пристроїв. Незважаючи на фантастичну природу книги, багато що з того, що описано, стало реальністю вже через десятиліття.

Артур Кларк (фото: Вікіпедія)

Кредитні картки (1888)

У 1888 році Едвард Белламі у своєму романі "Looking Backward, 2000-1887" передбачив появу кредитних карток. У книзі один із персонажів, доктор Літ, розповідає про концепцію використання карток для покупок замість готівки. Белламі навіть вигадав термін "кредитна картка".

Прогноз був таким точним, що нинішня фінансова система з кредитними картками важко уявляється без цієї передбаченості. Справжній кредитний світ, описаний Белламі, вражає своєю передбачливістю.

Людина на Місяці (1865)

Жюль Верн у своєму романі "З Землі на Місяць" передбачив запуск ракети, яка повинна була доставити людей на Місяць, ще в 1865 році. І хоча це виглядало як фантастика, через понад 100 років його опис став реальністю.

Запуск ракети з Флориди, місця майбутнього Космічного центру Кеннеді, збігся з реальним сценарієм космічних місій. Підкорення Місяця, описане Верном, стало передбаченням, яке справдилось.

Ілюстрація до романа Жюля Верна (фото: Вікіпедія)

Президент Обама (1968)

У 1968 році письменник Джон Бруннер у своєму науково-фантастичному романі "Stand on Zanzibar" передбачив президентство Барака Обами. Хоча сюжет книги був досить абстрактним, в ньому було згадано "президента Обомі", який керуватиме США в 2010 році.

Це виглядало настільки неправдоподібно на момент публікації, але в 2008 році справжній Обама був обраний президентом. Це передбачення стало ще одним підтвердженням, як фантастика іноді збігається з реальністю.

Вставні навушники (1953)

У 1953 році Рей Бредбері у своєму романі "451 градус за Фаренгейтом" передбачив використання вбудованих навушників, які сьогодні є повсякденним атрибутом для мільйонів людей. Він писав про "маленькі радіоприймачі" в вухах, через які люди слухають музику та радіо.

Це передбачення стало реальністю вже через кілька десятиліть, і сьогодні навушники - це не тільки частина нашого повсякденного життя, але й символ індивідуальності та ізоляції. Водночас він правильно зауважив, як ці пристрої можуть змінити соціальну поведінку людей.

Роман "451 градус за Фаренгейтом" (фото: Вікіпедія)

Wi-Fi та мобільні телефони (1909)

Нікола Тесла ще в 1909 році передбачив появу мобільних телефонів та Wi-Fi. Він заявив, що буде можливість передавати бездротові повідомлення по всьому світу.

Це передбачення справдилося із дивовижною точністю, і сьогодні ми маємо мобільний зв'язок та Інтернет, якими користуємось кожного дня. Це ще один приклад того, як науковці та інженери можуть передбачити технологічні досягнення на десятиліття вперед.