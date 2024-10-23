7 найвпливовіших жінок, які змінили усе 20 сторіччя
У ХХ столітті жінки зіграли ключові ролі в політиці, науці, мистецтві та суспільному житті, залишивши незгладимий слід в історії. Вони змінювали правила гри, руйнували бар'єри та прокладали шлях для майбутніх поколінь.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 7 найвпливовіших жінок ХХ століття, які своїми досягненнями змінили світ.
Марія Кюрі (1867 - 1934)
Марія Кюрі - перша жінка, яка отримала Нобелівську премію та єдина людина, що отримала цю нагороду в двох різних наукових галузях. Її відкриття радіоактивності проклало шлях для розвитку сучасної фізики та медицини.
Разом з чоловіком П'єром Кюрі, Марія відкрила елементи радій і полоній. Окрім наукових досягнень, Кюрі активно боролася за визнання жінок у науці та підштовхнула багато жінок до вивчення природничих наук.
Марія Кюрі (фото: Вікіпедія)
Елеонора Рузвельт (1884 - 1962)
Елеонора Рузвельт була не лише дружиною президента США Франкліна Рузвельта, а й самостійною політичною фігурою. Вона стала однією з найвпливовіших жінок свого часу, виступаючи за права людини, захист біженців та рівноправність.
Рузвельт також була активним учасником створення ООН і зіграла важливу роль у розробці Загальної декларації прав людини.
Елеонора Рузвельт та президент США Франклін Рузвельт (фото: Вікіпедія)
Індіра Ганді (1917 - 1984)
Індіра Ганді була першою жінкою-прем'єр-міністром Індії і залишається однією з найвпливовіших політичних лідерів країни.
Вона очолювала Індію протягом двох десятиліть і внесла вагомий внесок у розбудову економіки та зміцнення державної безпеки. Її політика "зеленої революції" призвела до підвищення сільськогосподарської продуктивності, що врятувало мільйони людей від голоду.
Індіра Ганді (фото: Вікіпедія)
Маргарет Тетчер (1925 - 2013)
Маргарет Тетчер, відома як "Залізна леді", була першою жінкою-прем'єр-міністром Великої Британії. Її жорстка політика, економічні реформи та послідовність у відстоюванні своїх принципів змінили курс британської політики в 1980-х роках.
Тетчер зіграла важливу роль у зміцненні позицій Заходу під час "холодної війни", а також реформувала економічну структуру своєї країни, зробивши акцент на приватизацію та ринкові механізми.
Маргарет Тетчер (фото: Вікіпедія)
Симона де Бовуар (1908 - 1986)
Симона де Бовуар - французька письменниця, філософиня і феміністка, яка своїми працями кардинально вплинула на сучасне мислення про гендер і рівноправність.
Її книга "Друга стать" стала маніфестом феміністичного руху, розкриваючи проблеми жінок у патріархальному суспільстві. Бовуар виступала за звільнення жінок від соціальних стереотипів і норм.
Симона де Бовуар (фото: Вікіпедія)
Фріда Кало (1907 - 1954)
Фріда Кало - мексиканська художниця, чия творчість стала символом феміністичного руху і національної самосвідомості Мексики.
Її роботи, пронизані болем та особистими переживаннями, стали впливовим виразом гендерної ідентичності, соціальної нерівності та культурної спадщини. Кало внесла значний внесок у розвиток сучасного мистецтва та боротьбу за права жінок.
Автопортрет Фріди Кало (зображення: Вікіпедія)
Матір Тереза (1910 - 1997)
Матір Тереза була римо-католицькою черницею і місіонеркою, яка присвятила своє життя допомозі бідним і хворим в Індії. Її місіонерська робота принесла їй Нобелівську премію миру в 1979 році.
Вона створила "Місію милосердя" та допомагала найбільш знедоленим, що зробило її символом безкорисливої допомоги та співчуття.
Матір Тереза (фото: Вікіпедія)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Time Magazine, History Extra, Вікіпедія.