7 найвпливовіших жінок, які змінили усе 20 сторіччя

У ХХ столітті жінки зіграли ключові ролі в політиці, науці, мистецтві та суспільному житті, залишивши незгладимий слід в історії. Вони змінювали правила гри, руйнували бар'єри та прокладали шлях для майбутніх поколінь.

Марія Кюрі (1867 - 1934)

Марія Кюрі - перша жінка, яка отримала Нобелівську премію та єдина людина, що отримала цю нагороду в двох різних наукових галузях. Її відкриття радіоактивності проклало шлях для розвитку сучасної фізики та медицини.

Разом з чоловіком П'єром Кюрі, Марія відкрила елементи радій і полоній. Окрім наукових досягнень, Кюрі активно боролася за визнання жінок у науці та підштовхнула багато жінок до вивчення природничих наук.

Марія Кюрі (фото: Вікіпедія)

Елеонора Рузвельт (1884 - 1962)

Елеонора Рузвельт була не лише дружиною президента США Франкліна Рузвельта, а й самостійною політичною фігурою. Вона стала однією з найвпливовіших жінок свого часу, виступаючи за права людини, захист біженців та рівноправність.

Рузвельт також була активним учасником створення ООН і зіграла важливу роль у розробці Загальної декларації прав людини.

Елеонора Рузвельт та президент США Франклін Рузвельт (фото: Вікіпедія)

Індіра Ганді (1917 - 1984)

Індіра Ганді була першою жінкою-прем'єр-міністром Індії і залишається однією з найвпливовіших політичних лідерів країни.

Вона очолювала Індію протягом двох десятиліть і внесла вагомий внесок у розбудову економіки та зміцнення державної безпеки. Її політика "зеленої революції" призвела до підвищення сільськогосподарської продуктивності, що врятувало мільйони людей від голоду.

Індіра Ганді (фото: Вікіпедія)

Маргарет Тетчер (1925 - 2013)

Маргарет Тетчер, відома як "Залізна леді", була першою жінкою-прем'єр-міністром Великої Британії. Її жорстка політика, економічні реформи та послідовність у відстоюванні своїх принципів змінили курс британської політики в 1980-х роках.

Тетчер зіграла важливу роль у зміцненні позицій Заходу під час "холодної війни", а також реформувала економічну структуру своєї країни, зробивши акцент на приватизацію та ринкові механізми.

Маргарет Тетчер (фото: Вікіпедія)

Симона де Бовуар (1908 - 1986)

Симона де Бовуар - французька письменниця, філософиня і феміністка, яка своїми працями кардинально вплинула на сучасне мислення про гендер і рівноправність.

Її книга "Друга стать" стала маніфестом феміністичного руху, розкриваючи проблеми жінок у патріархальному суспільстві. Бовуар виступала за звільнення жінок від соціальних стереотипів і норм.

Симона де Бовуар (фото: Вікіпедія)

Фріда Кало (1907 - 1954)

Фріда Кало - мексиканська художниця, чия творчість стала символом феміністичного руху і національної самосвідомості Мексики.

Її роботи, пронизані болем та особистими переживаннями, стали впливовим виразом гендерної ідентичності, соціальної нерівності та культурної спадщини. Кало внесла значний внесок у розвиток сучасного мистецтва та боротьбу за права жінок.

Автопортрет Фріди Кало (зображення: Вікіпедія)

Матір Тереза (1910 - 1997)

Матір Тереза була римо-католицькою черницею і місіонеркою, яка присвятила своє життя допомозі бідним і хворим в Індії. Її місіонерська робота принесла їй Нобелівську премію миру в 1979 році.

Вона створила "Місію милосердя" та допомагала найбільш знедоленим, що зробило її символом безкорисливої допомоги та співчуття.

Матір Тереза (фото: Вікіпедія)