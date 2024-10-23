7 самых влиятельных женщин, изменивших весь 20 век
В ХХ веке женщины сыграли ключевые роли в политике, науке, искусстве и общественной жизни, оставив неизгладимый след в истории. Они меняли правила игры, разрушали барьеры и прокладывали путь для будущих поколений.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 самых влиятельных женщинах ХХ века, которые своими достижениями изменили мир.
Мария Кюри (1867 - 1934)
Мария Кюри - первая женщина, получившая Нобелевскую премию и единственный человек, получившая эту награду в двух разных научных отраслях. Ее открытие радиоактивности проложило путь для развития современной физики и медицины.
Вместе с мужем Пьером Кюри, Мария открыла элементы радий и полоний. Кроме научных достижений, Кюри активно боролась за признание женщин в науке и подтолкнула многих женщин к изучению естественных наук.
Мария Кюри (фото: Википедия)
Элеонора Рузвельт (1884 - 1962)
Элеонора Рузвельт была не только супругой президента США Франклина Рузвельта, но и самостоятельной политической фигурой. Она стала одной из самых влиятельных женщин в свое время, выступая за права человека, защиту беженцев и равноправие.
Рузвельт также являлась активным участником создания ООН и сыграла важную роль в разработке Всеобщей декларации прав человека.
Элеонора Рузвельт и президент США Франклин Рузвельт (фото: Википедия)
Индира Ганди (1917 - 1984)
Индира Ганди была первой женщиной-премьер-министром Индии и остается одним из самых влиятельных политических лидеров страны.
Она возглавляла Индию в течение двух десятилетий и внесла весомый вклад в развитие экономики и укрепление государственной безопасности. Ее политика "зеленой революции" привела к повышению сельскохозяйственной производительности, что спасло миллионы людей от голода.
Индира Ганди (фото: Википедия)
Маргарет Тэтчер (1925 - 2013)
Маргарет Тэтчер, известная как "Железная леди", была первой женщиной-премьер-министром Великобритании. Ее жесткая политика, экономические реформы и последовательность отстаивания своих принципов изменили курс британской политики в 1980-х годах.
Тэтчер сыграла важную роль в укреплении позиций Запада во время "холодной войны", а также реформировала экономическую структуру своей страны, сделав акцент на приватизацию и рыночные механизмы.
Маргарет Тэтчер (фото: Википедия)
Симона де Бовуар (1908 - 1986)
Симона де Бовуар - французская писательница, философиня и феминистка, которая своими трудами кардинально повлияла на современное мышление о гендере и равноправии.
Ее книга "Второй пол" стала манифестом феминистического движения, раскрывая проблемы женщин в патриархальном обществе. Бовуар выступал за освобождение женщин от социальных стереотипов и норм.
Симона де Бовуар (фото: Википедия)
Фрида Кало (1907 - 1954)
Фрида Кало - мексиканская художница, чье творчество стало символом феминистического движения и национального самосознания Мексики.
Ее работы, пронизанные болью и личными переживаниями, стали влиятельным выражением гендерной идентичности, социального неравенства и культурного наследия. Кало внесла значительный вклад в развитие современного искусства и борьбу за права женщин.
Автопортрет Фриды Кало (изображение: Википедия)
Мать Тереза (1910 - 1997)
Мать Тереза была римско-католической монахиней и миссионеркой, которая посвятила свою жизнь помощи бедным и больным в Индии. Ее миссионерская работа принесла ей Нобелевскую премию мира в 1979 году.
Она создала "Миссию милосердия" и помогала самым отверженным, что сделало ее символом бескорыстной помощи и сострадания.
Мать Тереза (фото: Википедия)
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При написании материала были использованы источники: издания Time Magazine, History Extra, Википедия.