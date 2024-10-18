Куди там квадроберам! 7 молодіжних субкультур, від яких здригнувся світ

Молодь завжди були схильна до бунту та протесту. Дуже часто це ставало причиною народження величезних молодіжних субкультур, які приводили у жах батьків та суспільство.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про сім найбільш масових та екстравагантних субкультур минулого та теперішнього.

Хіпі

Хіпі відомі своїм прагненням до любові, миру та єднання з природою. Вони кидали виклик системі і мріяли про утопію, де всі живуть в гармонії. Однак, не все так просто.

Часто цей рух критикують за наївність і відрив від реальності. Не всі хіпі змогли жити, відмовившись від матеріальних благ, багато хто з них так і не знайшов конкретних рішень для проблем, проти яких вони боролися.

Їхній стиль життя, попри свободу і відкритість, часом призводив до хаосу й особистих криз. Втім, їхня ідеологія миру і досі надихає багатьох, хоча світ давно відійшов від їхніх ідеалів.

Хіпі (фото: Pexels.com)

Панки

Панки завжди були бунтівниками, що не визнавали авторитетів. Їхній девіз - "Ніяких правил!". Вони відкидали традиційні норми, вдаючись до різких заяв і шокуючого вигляду: яскраві ірокези, шипи і татуювання.

Але чи завжди цей бунт мав глибокий сенс? Часто панк-культура зводилася до хаотичного бунту заради бунту. Деякі вважають, що панки - це просто анархія без будь-якої позитивної програми дій. Попри це, вони змогли залишити слід у музиці та культурі, хоча їхній час великої популярності давно минув.

Панк з зачіскою "ірокез" (фото: Pixabay.com)

Готи

Готи вибудували навколо себе атмосферу таємничості та меланхолії. Їхній стиль - це похмурий шик, що часто викликає непорозуміння в суспільстві. Але чи не забагато в них драматизму?

Їхню пристрасть до темряви і депресивних мотивів критикують за надмірну романтизацію страждань. Деякі навіть називають готів "емо для дорослих", адже ідеї цих субкультур часто переплітаються.

Втім, для багатьох готи стали способом самовираження, де темрява перетворюється на естетику, а світ нескінченних роздумів про смерть - на стиль життя.

Гот (фото: Pixabay.com)

Емо

Емо-культура набула популярності в 2000-х і стала субкультурою тих, хто не боїться демонструвати свої емоції. Вони відомі своїми чутливими переживаннями, якими діляться через музику та стиль.

Але часто емо критикують за надмірну драматизацію та страждання без реальних причин. Для деяких це була мода, а не справжня філософія, і з часом більшість підлітків просто виросли з цієї субкультури.

Емо не раз ставали об'єктом насмішок через свої похмурі зачіски і сумний вигляд. Але справжні емо наголошують, що це був спосіб відчути і виразити свою внутрішню бурю.

Емо (фото: Вікіпедія)

Рольовики

Рольовики живуть у світах, де вони можуть бути ким завгодно: від героїчного лицаря до зловісного мага. Але їх часто критикують за надмірне захоплення вигаданими світами, через що вони часом втрачають зв'язок із реальністю.

Деякі з них настільки занурюються в рольові ігри, що забувають про справжнє життя та реальні проблеми. Проте рольовики не бачать у цьому проблеми - для них це спосіб відпочити від буденності й відчути себе частиною чогось епічного.

Вони майстри перевтілення, і хоча деякі люди вважають їх "дорослими дітьми", це хобі дарує їм радість і спільність.

Рольовики (фото: Вікіпедія)

Футбольні фанати

Футбольні фанати - це втілення пристрасті до своєї команди. Вони можуть обожнювати свій клуб так сильно, що перетворюють кожен матч на справжнє шоу.

Але не все так безхмарно. Серед фанатів є ті, хто використовує футбол як привід для вуличних бійок і заворушень. Особливо відомі "хулігани" - агресивні угруповання фанатів, що влаштовують масові сутички до і після матчів.

Та й сама відданість футболу часом переходить усі межі, коли життя починає обертатися лише навколо улюбленої команди.

Футбольний фанат (фото: dungeon-crawler-carl.fandom.com)

Анімешники

Анімешники з головою поринають у світ японської анімації, створюючи костюми улюблених персонажів і вивчаючи японську мову. Але для сторонніх це іноді виглядає дивно і надто фанатично.

Чи не перетворюється захоплення аніме на одержимість, коли реальність підміняється вигаданими світами? Крім того, деякі критики вважають, що аніме впливає на молодь, нав’язуючи стереотипи і нереалістичні уявлення про стосунки та життя.

Однак для анімешників це не просто захоплення, а спосіб самовираження і втеча від повсякденних проблем у світ, де можливо все.

Анімешники (фото: Вікіпедія)