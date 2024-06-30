7 найцікавіших місць у Хмельницькому, про які не розкажуть путівники

Пам'ятник Богдану Хмельницькому

Встановили пам’ятник до 500-річчя з дня заснування міста. Богдан Хмельницький зображений верхи на коні, у лівій руці він тримає повід, а у правій символ влади - булаву.

У місті є не один пам’ятник присвячений видатному гетьману. Також є пам’ятник на Привокзальній площі. Це повнофігурна залізобетонна скульптура близька 4 метрів у висоту. А також є ще декілька невеликих монументів та погруддя, що розташовані у різних куточках міста.

Пам'ятник Богдану Хмельницькому (Вікіпедія)

Майдан Незалежності

У багатьох містах України центральна площа називається майданом Незалежності. Це велика площа перед обласною державною адміністрацією. До незалежності України це місце називалось "площею Леніна" та мало відповідний пам’ятник. У 1992 році площу перейменували, а до 20-річчя з дня Незалежності України було встановлено монумент "Віра, Надія і Любов".

Площа Незалежності (фото: Вікіпедія)

Аптека Людвіга Деревоєда

У 1890 році цей будинок вважався найвищою спорудою ще у Проскурові (колишня назва міста). За кошти заможного містянина Людвіга Деревоєда було побудовано унікальний будинок у стилі неокласицизму. Унікальним він став тому, що у Проскурові на той час більшість будівель були одноповерховому, а Людвіг збудував собі триповерховий будинок.

Він став власником першої аптеки у місті, що була розташована на першому поверсі. Другий та третій Деревоєд зробив житловими. У 1960-х був добудований четвертий поверх.

Аптека Людвіга Деревоєда (фото: Вікіпедія)

Набережна Південного Бугу

Наймиловидніше місцевість у Хмельницькому. Тут можна прогулятись вздовж річки або у теплу пору року орендувати каяк або сап. Також можна пройтись за межі облаштованої набережної, щоб знайти менш людні місця для пікніка на березі річки. Також на набережній є пляж, на якому можна відпочити влітку. Набережну прикрашає монумент із гербом міста.

Набережна Південного Бугу (фото: Вікіпедія)

Парк культури та відпочинку імені Михайла Чекмана

Парк-пам’ятка розташований на правому березі Бузького водосховища та має територію близька 140 гектарів. У парку розташовані спортивні та дитячі майданчики, а також мінізоопарк.

Прикрасою парку також є фонтан - улюблене місце жителів та гостів міста у спекотну погоду. Не так давно на одній з алей парку було встановлено дерев’яні скульптури.

Також цей парк відомий своїм дитячим майданчиком з металевими фігурами Миколи Мазура. У 1980 році в парку були встановлені скульптури з металобрухту, які дуже полюбились дітям та дорослим.

Фонтан у парку ім. Чекмана (фото: khmelnytsky.com.ua)

Скіфський курган

Серед усіх курганів - це єдиний, який вдалось зберегти. Його висота сягає близька двох метрів. Перші згадки про курган датовані ще 19 століттям. На місці археологічної пам’ятки хмельницькі активісти встановили дерев’яний хрест.

Зараз це місце мало схоже на історичну пам’ятку, позаяк навколо кургану розташовані багатоповерхівки. Проте жителі міста пам’ятають про культуру скитів-орачів.

Скіфський курган (фото: Вікіпедія)

Музей історії міста Хмельницького

Зали музею розповідають про історію утворення міста та еволюцію розвитку життя та побуту у різні історичні епохи. Тут є експонати з Польсько-литовської доби, часів Російської імперії та Радянської України.

Найпросторіша зала музею віддана для зображення мистецтва Хмельниччини. Тут різножанрові художні виставки, що знайомлять гостів музею з творчістю художників, аматорів та інших талановитих уродженців міста.

Музей історії Хмельницького (фото: Вікіпедія)