Родзинки Закарпаття: найцікавіші 5 місць, які обов'язково потрібно відвідати

Сезон літніх подорожей та відпусток вже у розпалі й один з найпопулярніших напрямків в Україні - це Закарпаття. Але варто знати, що Закарпаття - це не тільки дуже красиві гори, старовинні замки та Ужгород, а й ще багато цікавих місць.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало 5 найцікавіших місць на Закарпатті, які варто відвідати обов'язково цього року. Куди варто поїхати - читайте нижче.

Озеро Синевир

Синевир (або Морське Око) - це справжня візитівка українських Карпат. Побувати там варто хоча б один раз у житті, бо це гірське озеро варто побачити кожному. Воно зачаровує своєю красою та дарує натхнення, енергію та сили.

Синевир знаходиться в Національному парку "Синевир" на території Хустського району Закарпатської області, у гірському масиві Внутрішні Горгани, на висоті понад 1000 м над рівнем моря.

Утворилося це озеро близько 10-11 тисяч років тому внаслідок потужного землетрусу. Зараз водойма живиться підземними водами. Глибина - 8-10 метрів, а ось температура води навіть у найтепліші дні підіймається до +11 +13 градусів.

На прибережному просторі поширені близько 90 видів рослин, занесених до Червоної книги України. А у Національному парку водяться: гірська козуля, європейський олень, ведмідь, рись, вовк, лисиця, борсук, горностай.

Озеро Синевир (фото: Вікіпедія)

Водоспад Шипіт

П'ятикаскадний водоспад бере початок на схилах гори Великий Верх (1598 м). Висота цього водоспаду - 14 метрів. Взимку він повністю не замерзає, на навесні бурхливі потоки підсилюються талими водами. Влітку шум водоспаду настільки сильний, що говорити біля нього можна тільки дуже й дуже голосно. А ще - на його фоні виходять просто неймовірні фотографії.

Знаходиться водоспад Шипіт на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава, при підніжжі гори Гемба, за 10 кілометрів від залізничної станції Воловець та за 6 кілометрів від села Пилипець Закарпатської області. Від станції Воловець можна дістатися до локації будь-яким транспортом - автобус, таксі або трансфер.

Водоспад утворився на місці виходу стійких пісковиків палеогену й гравелітів з тонкими прошарками сланців. На відстані 1,1 км від Шипіту розташований ще один водоспад - Верхній Шипіт. В ніч на Свято Івана Купала з 1993 року тут проходить неформальний фестиваль, на який приїжджають хіпі та представники різних субкультур.

Водоспад Шипіт (фото: Вікіпедія)

Солотвино

Це селище міського типу, яке знаходиться в Тячівському районі Закарпатської області. Воно розташоване в Мармароській котловині, на правому березі Тиси. Колись це селище було частиною римської колонії під назвою Дакія, а зараз - це курортне містечко, яке приваблює туристів цілющими джерельними водами.

Крім неймовірної гірської краси, в Солотвино є справжня родзинка - Солоні озера, які мають цілющі та корисні властивості майже такі самі, як Мертве море.

А ще - видобуток солі та неймовірної краси підземні шахти для лікування за методом спелеотерапії. Також можна відвідати унікальний музей солекопів. Перша згадка про Солотвино - в грамоті угорського короля Владислава в 1360 році.

Солені озера в Солотвино (фото: Вікіпедія)

Колочава

Ще одна туристична родзинка Закарпаття - село Колочава. Це одне з найдовших сіл України, бо його протяжність складає понад 15 кілометрів. У Колочаву варто поїхати тим, хто обожнює прогулянки музеями, бо їх у цьому селі цілих 10 і всі вони унікальні:

Музей архітектури "Старе село"

Колочаївська вузькоколійка

Колочаївський бокораш

"Чеська школа" та "Радянська школа"

Історико-військовий музей "Лінія Арпада"

Бункер Штаєра

Музей "Воїнам-інтернаціоналістам"

Музей і церкві Святого Духа

Музей-колиба "Фауна Закарпаття"

А ще у селі багато пам'ятників: "Заробітчанам", "Примирення", "Вівчар", герою Миколі Шугаю, Тарасові Шевченко, Олександру Духновичу, загиблим у мирний час воїнам, Романові Шухевичу, загиблим у таборах ГУЛАГ, Вчителька з Україні та Івану Ольбрахту. Також варто відвідати "Птахопарк", де живе безліч птахів.

Знаходиться село Колочава в Хустському районі Закарпатської області, на території Національного природного парку "Синевир". Воно розташоване в гірській долині між полонинами Стримба, Дарвайка, Барвінок, Красна і Ружа. Через село протікає одразу 5 річок.

Село Колочава (фото: Вікіпедія)

Селиська сироварня

З 1994 року у Нижньому Селищі Хустського району Закарпатської області існує сироварня. Тут виготовляють натуральні сири за швейцарською технологією. Під час виробництва не використовують консерванти, шкідливі домішки, ароматизатори та барвники. І основа для приготування сиру - натуральне карпатське молоко.

На сироварні проводять екскурсії, фестивалі, дегустації. Можна на власні очі побачити, як роблять сир, скуштувати його та купити додому. Крім захоплюючої екскурсії по самій сироварні, Вас приємно здивує і навколишня природа, гарна і заспокійлива.

А що стосується дегустації сиру, то до неї вам запропонують ще й справжнього домашнього закарпатського духмяного вина, що додасть в дегустацію своїх фарб і гастрономічних вражень.

Селиська сироварня (фото зі сторінки в google)