7 самых интересных мест в Хмельницком, о которых не расскажут путеводители

Памятник Богдану Хмельницкому

Установили памятник к 500-летию со дня основания города. Богдан Хмельницкий изображен верхом на коне, в левой руке он держит повод, а в правой символ власти - булаву.

В городе есть не один памятник посвященный выдающемуся гетману. Также есть памятник на Привокзальной площади. Это полнофигурная железобетонная скульптура около 4 метров в высоту. А также есть несколько небольших монументов и бюстов, расположенных в разных уголках города.

Памятник Богдану Хмельницкому (Википедия)

Майдан Независимости

Во многих городах Украины центральная площадь называется майданом Независимости. Это большая площадь перед областной администрацией. До независимости Украины это место называлось "площадью Ленина" и имело соответствующий памятник. В 1992 году площадь была переименована, а к 20-летию со дня Независимости Украины был установлен монумент "Вера, Надежда и Любовь".

Площадь Независимости (фото: Википедия)

Аптека Людвига Деревоеда

В 1890 году это здание считалось самым высоким сооружением еще в Проскурове (бывшее название города). За средства состоятельного горожанина Людвига Деревоеда было построено уникальное здание в стиле неоклассицизма. Уникальным он стал потому, что в Проскурове в то время большинство построек было одноэтажным, а Людвиг построил себе трехэтажный дом.

Он стал владельцем первой аптеки в городе, расположенной на первом этаже. Второй и третий Деревоед сделал жилыми. В 1960-х был построен четвертый этаж.

Аптека Людвига Деревоеда (фото: Википедия)

Набережная Южного Буга

Самое миловидное место в Хмельницком. Здесь можно прогуляться вдоль реки или в теплое время года арендовать каяк или сап. Также можно пройтись за пределы обустроенной набережной, чтобы найти менее людные места для пикника на берегу реки. Также на набережной есть пляж, на котором можно отдохнуть летом. Набережную украшает монумент с гербом города.

Набережная Южного Буга (фото: Википедия)

Парк культуры и отдыха имени Михаила Чекмана

Парк-достопримечательность расположен на правом берегу Бугского водохранилища и имеет территорию около 140 гектаров. В парке находятся спортивные и детские площадки, а также мини-зоопарк.

Украшением парка также является фонтан - любимое место жителей и гостей города в жаркую погоду. Не так давно на одной из аллей парка были установлены деревянные скульптуры.

Этот парк известен своей детской площадкой с металлическими фигурами Николая Мазура. В 1980 году в парке были установлены скульптуры из металлолома, которые очень полюбились детям и взрослым.

Фонтон в парке им. Чекмана (фото: khmelnytsky.com.ua)

Скифский курган

Среди всех курганов - это единственный, который удалось сохранить. Его высота достигает около двух метров. Первые упоминания о кургане датированы еще 19 веком. На месте археологического памятника хмельницкие активисты установили деревянный крест.

Сейчас это место мало похоже на исторический памятник, так как вокруг кургана расположены многоэтажки. Однако жители города помнят о культуре скитов-пахарей.

Скифский курган (фото: Википедия)

Музей истории города Хмельницкого

Залы музея рассказывают об истории образования города и эволюции развития жизни и быта в разные исторические эпохи. Здесь есть экспонаты из Польско-литовской эпохи, времен Российской империи и Советской Украины.

Самый просторный зал музея отдан для изображения искусства Хмельницкой области. Здесь разножанровые художественные выставки, знакомящие гостей музея с творчеством художников, любителей и других талантливых уроженцев города.

Музей истории Хмельницкого (фото: Википедия)