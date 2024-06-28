7 родзинок Чернівців, які обов'язково потрібно побачити. Куди піти у першу чергу

Чернівці - старовинне українське місто на заході України. Перша згадка про місто, з якого виросли сучасні Чернівці, історики знайшли у 1076 році. Місто славиться цікавою архітектурою та кілька разів посідало важливі місця у різноманітних рейтингах туристичної привабливості та комфортності проживання. А ще його називають "пісенною столицею".

Які найвидатніші та найцікавіші місця треба відвідати у Чернівцях, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Будинок-корабель або "Шифа"

Розташований на перетині вулиць Головної та Шолом-Алейхема. Дім-корабель - це родзинка всіх архітектурних пам’яток Чернівців. Це один з найперших кам’яних будинків, що був побудований в кінці 19 століття, і місцеві донині називають його на старий манір "шифа", що з німецької означає корабель.

Ззовні будинок дуже нагадує корабель за будовою. Завужений фасад нагадує корабельний ніс, який направлений на південь.

На другому поверсі розташований просторий балкон, який схожий на палубу, а також маленька башта, що нагадує щоглу.

Навколо будинку ходять легенди, що дуже заможний торговець побудував його для свого брата мореплавця.

Будинок-корабель "Шифа" (фото: Вікіпедія)

Кав’ярня-музей

Розташована на вулиці Ольги Кобилянської 30. Головною особливістю є те, що у закладі крім смачної кави є велика колекція скульптур, картин та інших художніх творів, які зображують історію та культуру Чернівців.

Цю першу в місті кав’ярню понад сто років тому відкрили австрійські підприємці Макс Апісдорф та Вольманн. Інтер’єр кафе оформлений у старовинному стилі та безліччю автентичних речей.

Тут є колекція керосинових ламп і понад сто видів цегляних клейм. Старовинний телефон, патефон, робочий касовий апарат, а стіни прикрашають документи та банкноти.

У меню представлені традиційні австрійські десерти, а також понад 16 сортів заварної кави, що готується з зерен власного обсмаження із різних країн світу. Фішкою закладу є те, що каву або чай тут можуть приготувати у старовинних самоварах прямо за вашим столиком.

Кав'ярня-музей (фото: Олена Король)

Будинок Ольги Кобилянської

Розташований на вулиці Г. Димитрова 5. Будинок є символом культурної спадщини Чернівців, який нагадує про видатну українську письменницю.

Нині це Чернівецький літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської, який відкрили 27 листопада 1944 року. Музей складається з п’яти залів.

У трьох з них розкривається життєвий та творчий шлях письменниці, а у меморіальних кімнатах (робочий кабінет та спальня) все подано так, як було за її життя.

У них експонуються особисті речі Кобилянської, а також меблі якими вона користувалась. Подейкують, що видатна письменниця Леся Українка любила гостювати у цьому домі.

Будинок-музей Ольги Кобилянської (фото: Вікіпедія)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

За сумісництвом це колишня резиденція митрополитів Буковини та Далмації. Комплекс складається з Головного, Семінарського та Монастирського корпусів, а між ними просторий внутрішній двір.

Нині це головні корпуси Чернівецького університету. Цю споруду дуже часто порівнюють з Хогвартсом. Архітектура університету вражає своєю красою та величністю, а територією університету можна гуляти годинами.

Також на території комплексу знаходиться церква та унікальний дендропарк. У 2011 році сесія комітету ЮНЕСКО ухвалила рішення про включення центрального корпусу університету до списку Світової культурної спадщини.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (фото: Вікіпедія)

Чернівецький скансен

На околицях міста розміщений Чернівецький обласний музей архітектури та побуту. Скансен складає 9 гектарів автентичної культури. В одному місці зібрані традиції Хотинщини, Західного Подністров’я, Прикарпаття, Гуцульщини й навіть Стародавньої Буковини.

Також, на території зведена музейна церква - Миколаївська, що була побудована у 1810 році. Загалом в Україні багато скансенів: У Львові, Києві, Ужгороді та Переяславі-Хмельницькому, але кожен із них відрізняється автентикою та підходом до зображення старовинної культури.

Чернівецький скансен (фото: Вікіпедія)

Театральна площа

Це одна з центральних та найстаріших площ міста. Найгарнішою спорудою цієї площі є - Чернівецький театр імені Ольги Кобилянської. Праворуч від театру споруджений будинок колишнього Єврейського народного дому.

Також це місце видатне тим, що тут є алея Зірок, подібна до Голлівудської алеї слави, де зібрані імена тих, хто творили та продовжують творити історію міста.

Театральна площа (фото: Вікіпедія)

Турецька площа (зараз площа Пресвятої Марії)

Одна із найдавніших площ міста. Головною пам’яткою тут є криниця, яка мала багато назв. Спочатку це була Князівська або Господарська криниця, названа на честь церкви, що знаходиться неподалік, а нині це Турецька криниця, найдавніша криниця на території Буковини.

Тривалий час біля цієї площі святкували Водохреще. Навколо цієї пам’ятки ходять легенди, але одна із них пов’язана ще з часами Османських походів. Паша зробив пропозицію дівчині, щоб та стала однією із його дружин, проте отримав відмову.

Через деякий час турок зустрів цю дівчину ще раз, але вона кинулась від нього втікати, стрибнула в криницю, де потонула.

Турецька площа (фото: Вікіпедія)